Oroscopo della settimana, si apre la stagione dei Pesci

Settimana più filosofica per voi, che state facendo del vostro meglio per estendere i pensieri e regalarvi attimi di pace e di conquista consapevole dei legami nuovi e antichi, ed eccovi pronti a dire anche meno a volere spiegare le cose con gesti e sguardi, e a dare coraggio da bravi condottieri a tutti quelli che hanno bisogno di voi, è il momento per andare più nel profondo e conoscere veramente la persona che vi piace...

Settimana molto intensa per lo zodiaco, ecco che si apre la stagione dei Pesci, e Mercurio prontamente segue il Sole, mentre l'abbraccio di Venere e Marte nel cielo fantasioso dell'Acquario pone l'accento sulla libertà nelle relazioni e nel contempo la solidità delle stesse, nel week end la Luna si compie piena in Vergine ed obbligherà i Dodici a ricollocare il senso di tutto nelle loro vite! Buona settimana!

Il cielo è molto generoso con voi che state riavendovi in maniera grandiosa, ed ecco che la strada verso un sereno successo si sta parando davanti a voi che state riassaporando il gusto dell'affetto amicale e del successo sociale, da giovedì inoltre Venere e Marte saranno all'unisono dalla vostra e troverete il modo di riuscire a vivere le vostre vicissitudini intime in maniera nuova e sempre forti dell'amore del partner, per i single occasioni d'oro...

Nonostante le quadrature della bella Venere che sembra darvi un bel po' di filo da torcere in ambito lavorativo ed affettivo, ecco che non mancherete però di voglia di sognare, giovedì la congiunzione del vostro pianeta a Marte vi aiuterà a ritrovare una forte motivazione erotica e sentimentale, ma dovrete stare attenti a vivere il momento senza tirare fuori le solite aspettative che potrebbero inibire il partner, è un momento in cui le cose vanno prese per come sono...

Cancro

È densa di novità la settimana per voi che auspica un nuovo bisogno di esprimervi meglio, sarà sia la Luna piena che accenderà la vostra voglia di comunicare e di relazione, ma anche il cambio di Mercurio che diventa acquatico ed alleato in trigono dei vostri gradi, romantici ed appassionati con Venere e Marte congiunti anche se distanti e lontani ma che vi procurano come sempre la voglia di sognare in amore, concretezze o no sarete tra i migliori dello zodiaco!

Leone

Mentre la Luna piena renderà concrete le risposte ai dubbi pratici ed oggettivi che avevate, adesso anche il mercurio smette di esservi nemico, dando il via alla possibilità di chiedere o di dare risposte. Anche se Marte e Venere sembrano creare uno strano gioco di relazione tra la vostra coppia e l'esterno, provate a tenere lontane le persone che emettono giudizi senza cognizione di causa, e provate a dialogare con il partner su come la vostra realtà potrebbe essere migliorata per voi e per il rapporto che state costruendo...

Vergine

È la settimana in cui il vostro astro Mercurio assieme al Sole saranno in opposizione, come ogni anno non è un periodo semplice visto che le vostre ragioni sembrano dover essere mediate da ciò che pensano gli altri di voi e di terzi, è un cielo complesso quello d'opposizione, e la sfida è ricollocare se stessi nella percezione altrui, in parole povere fatevi comprendere meglio e non lasciate farvi valutare coralmente ma individualmente, ecco che nel week end la Luna però vi farà un bellissimo regalo nel farsi piena nei vostri gradi...

Bilancia

Il vostro pianeta Venere sembra passeggiare in maniera disinvolta e leggera nel cielo amico dell' Acquario ed abbraccia Marte a metà settimana dandovi modo di incontrare una passione nuova e facendovi innamorare di voi stessi e delle vostre passioni sempre un po' sognatrici, eccovi dunque alle prese con qualcosa di più malleabile di più fattibile, mentre il week end potrebbe farvi fare considerazioni un po' esagerate quando Giove e Venere andranno in disaccordo non perdete la speranza di fare le cose in grande e di riuscire a vivere un periodo nuovo della vostra vita!

Scorpione

Sembra iniziare una fase un po' più "curativa" del vostro cielo, infatti Sole e Mercurio vi suggeriranno assolutamente cosa siete e con chi è bene relazionarsi, mentre la comunicazione sembra migliorare ed anche la vostra centratura, giovedì l'abbraccio di Venere e Marte sarà assolutamente intenso e vi aiuterà a sconfiggere gelosie e rancori o non detti verso qualcuno, la Luna inoltre vi farà contare su amici nuovi e desideri percorribili, voltate pagina!

Sagittario

È una settimana un po' complicata per voi che state ottenendo il massimo dalle situazioni che per ora gestite al meglio, ma inizieranno il Sole e Mercurio a farvi riflettere un po' imponendovi di rallentare e dandovi il diritto di sentirvi intellettualmente e dialetticamente più stanchi , mentre venere e Marte invece vi strizzano l' occhio in amore. Sarà la Luna di sabato a rendervi un po' più chiari alcuni concetti in seno a relazioni e faccende che non volete proprio gestire in maniera solita, e a prendere coscienza di alcuni errori rispetto a relazioni che non sono andate bene...

Capricorno

Un'altra settimana piena di positività per voi, ecco che mentre Venere e Marte vi suggeriscono l'importanza fondamentale dell'essere uniti in amore e di potere costruire in due ecco che Sole e Mercurio accendono la vigoria nell'ambito comunicativo e sociale, mentre sarete più disposti a relazionarvi e a fare partecipi amici e vivere di più le situazioni che sembrano darvi molto. Ecco che la pienezza della Luna di sabato vi darà il massimo della lucidità organizzativa e la scaletta delle priorità quanto mai adeguate ai vostri progetti... insomma non manca nulla, gioite!

Acquario

Comincia un periodo di "scarico" astrale per voi, ecco che i pianeti che hanno affollato i vostri gradi sembrano migrare oltre, e regalarvi maggiori condizioni di serenità avendo già fatto per voi ciò che stagionalmente potevano. Eccovi dunque meglio impegnati a fare i conti con sogni e praticità, danaro e desideri da realizzare, eccovi prendere in mano situazioni davvero difficili e trasformarle in vantaggi, inoltre la Luna vuole fare emergere da voi il bisogno passionale ed intenso che per adesso nutrite nei confronti della relazione, complici anche Venere e Marte che vi faranno entrare in una nuova modalità di relazione più intensa e passionale!

Pesci

Il cielo comincia a rendervi protagonisti accendendo la vostra annuale stagione zodiacale, ed ecco che il calore del Sole e lo stimolo comunicativo di Mercurio entrano a far parte dei vostri gradi donandovi una gioia di vivere ed un'agilità relazionale non comune. Eccovi presi e compresi da mille e più risvolti relazionali che sembrano darvi maggiore sicurezza, la Luna in opposizione piena e severa però vi farà ricordare di tutto ciò che vi costa sopportare una serie di rapporti che forse non valutate nella giusta ottica, siate sempre attenti a non sottrarvi per non ferire gli altri che contano tantissimo su di voi, in particolare il partner...