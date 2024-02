In Sicilia in calo le iscrizioni nei licei, in aumento negli istituti tecnici

In Sicilia lieve flessione delle iscrizioni nei licei per l’anno scolastico 2024-2025 che comunque sono stati scelti da oltre uno studente su due. In leggera crescita gli iscritti al primo anno negli istituti tecnici e negli istituti professionali. Il 10 febbraio è scaduto il termine per le iscrizioni al primo anno delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado. Lo dice l’ufficio scolastico regionale per la Sicilia.

Sono in totale 37.436 i nuovi iscritti alle elementari, 41.254 alle medie, 40.494 alle superiori. Dalla sintesi elaborata dall’ufficio scolastico emerge che per quanto riguarda i nuovi iscritti nei licei, si è passati dal 63 per cento nell’anno scolastico 2023-2024 al 60,87 per cento (55,63 per cento a livello nazionale) con una diminuzione di circa il 2 per cento. Sono 11.188 gli iscritti agli istituti tecnici, in leggera crescita (+1,5 per cento) che passano dal 25,9 per cento dell’anno scolastico 2023-2024 al 27,63 per cento per il 2024-2025 (31,66 per cento a livello nazionale). Un lieve incremento (+0,4 per cento) si registra anche per le iscrizioni al primo anno negli istituti professionali (4.657), che passano dal 11,1 per cento dell’anno scolastico 2023-2024 all’attuale 11,50 per cento (12,72 per cento a livello nazionale) dice l’ufficio scolastico regionale. Tra i 24.649 studenti che hanno scelto il liceo, anche per l’anno scolastico 2024-2025 è lo scientifico in tutti i suoi indirizzi quello preferito, dal 24,74 per cento.