Oroscopo della settimana, Gemelli baciati dalla sorte dopo tanto tempo: saranno giorni indimenticabili

Se Venere ce la mette tutta per farvi da scudo, Marte entra in quadratura portando un po' di stress ed esasperando alcune dinamiche. Questa settimana, finché la bella Dea dell'amore potrà, vi aiuterà a gestire delle cose in modo da finalizzare alcune scadenze o accettare alcuni cambiamenti, a seguire anche lei migrerà in quadratura, e forse ripeterete alcune dinamiche di cui non vi sentite molto soddisfatti. Ma si può sempre analizzare la situazione con il partner.

Il vostro amatissimo Marte, si tuffa nel mondo immaginifico dell'amico Acquario e vi mette nelle condizioni di riprendere la vostra strada con un allegro andante notevole. Vi dinamizza, vi regala le orbite più desuete e la vostra disponibilità a cambiare schema in amore e in tutto ciò che sentite fortemente il bisogno di innovare!

Settimana che si apre con un Marte che migra nei cieli idealistici dell'Acquario. E mentre l'azione si motiva di idee, anche i sentimenti, entro il weekend, si spogliano di convenzioni e limiti per abbracciare la libertà massima che lo zodiaco prevede. Venere giungerà in Acquario! Buona libertà ai Dodici!

Marte e poi Venere, questa settimana, saranno in opposizione, e con il solforico Plutone di mezzo potreste finalmente svelare alcuni dubbi che da tempo generavano sospetto, avrete il forte impulso di affrontare le persone a voi congeniali, e di chiarire con il partner ogni perplessità, probabilmente una certa tensione sotterranea potrebbe farsi sentire, ma per voi è più importante il bisogno di chiarezza, Urano potrebbe rendere alcune comunicazioni un po' insidiose.

Anche Marte e Venere smetteranno questa settimana le opposizioni. Subito inizia Marte, che esce dal cielo opposto del Capricorno e si libra in volo nel sognante e idealista cielo dell'Acquario. Per voi quindi meno problemi, mentre nel weekend anche Venere lo seguirà. Sarete di nuovo liberi di amare sognare e comunicare, via quella sensazione di apnea, e benvenuta sensazione di leggerezza e libertà.

Vergine

È la settimana in cui Marte e venere abbandonano il sostegno in forma di trigono che vi hanno dato per settimane, il cielo cambia di molto per voi che potreste sentire la sensazione intorno di non essere supportati nel reggere alcuni impegni ed alcune scadenze importanti, è proprio agli altri che vi rivolgerete cercando una visione esterna di voi stessi, sicuramente utile per fare un punto della situazione che vi chiarisca le idee, in amore un po' di vis in meno... ma c'è sempre Giove che vi ricorda che state lavorando a tanto altro.

Bilancia

Pronti per un'indimenticabile settimana in cui tutto si attiva ed inizia?! I pianeti veloci sono dalla vostra parte e la sensazione di stasi che vi pervadeva, andrà a farsi benedire, ridandovi un'emozione sempre dinamica e in continua crescita, accordandovi bene su tutto con vari referenti si prevede un periodo fortunato, ma con Plutone di mezzo avrete la voglia di scavare più in fondo e pensare all'amore e alla passione in maniera del tutto totalizzante e viscerale.

Scorpione

È una settimana molto complessa, in cui dopo il Sole, Mercurio, Marte e Plutone da lunedì saranno in quadratura, e nel weekend si aggiungerà anche Venere. La Luna nuova della settimana scorsa vi ha dato una nuova visione di voi stessi, sempre più pianeti si uniscono in un unico punto per ricordarvi qual è la cosa che amate di più e quelle cose da cui è giunto il momento di allontanarvi. Serenamente accogliete ciò che le stelle vogliono veramente dirvi... nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, è il vostro senso divino... ascoltatelo...

Sagittario

È naturale che con tutta questa migrazione di pianeti nel segno dell'Acquario sentiate l'istinto di essere più originali e pieni di vita, anticonformisti e pieni della convinzione che variare è necessario per adattarsi e per sopravvivere. Ed eccovi accontentati e supportati da pianeti che vi chiedono soltanto di cambiare, e di abbracciare nuove dimensioni, amori nuovi accordi nuovi... e dire addio alle restrizioni di un Saturno di cui non soffrite più la cattedratica limitazione.

Capricorno

Avete ospitato e fruito di Venere e Marte per molte settimane e vi sono serviti per ricontattare parti del vostro essere fondamentali e molto remunerative a livello emotivo, ma adesso non vi abbandonano pur andando via, si sposteranno in secondo campo ideale, per cui tutti i semi che avete piantato vi daranno risultati eccellenti e molto ma molto più oggettivi. Adesso sarà il momento in cui le sensazioni, le dimensioni affettive diventeranno una stupenda ed oggettiva realtà. Eccovi ora in questa settimana fare tre passi indietro e guardare al capolavoro che avete partorito con in vostri colori dipingendo su una tela chiamata vita.

Acquario

È il vostro momento zodiacale, di Sole di Plutone, di Marte e di Mercurio siete vestiti, e a coronare tutto sarà la bella Venere nel week end, che dirvi se non che potete tutto e che la pluralità emozionale è il vostro iperuranio, non dovrete fare altro che chiedere a voi stessi di fare del vostro meglio e di esigere di non stancarvi della bellezza degli accadimenti poiché se esiste un peccato mortale nei confronti della vita è quello di non affidarsi alla sua grandezza e di non finire mai di stupirsi di quanto ci può riservare...e voi che incarnate il possibilismo dei sogni non verrà per nulla difficile come filosofia.

Pesci

Una compagine di pianeti importantissimi questo fine settimana sarà in posizione tale da trasformarvi nel profondo e di farvi attingere a tutto il potere della vostra magnifica profondità spirituale, ed eccovi presi e compresi da movimenti davvero intensi, che agitano dentro di voi intuizioni e percezioni davvero fortissime, ma ciò che conta davvero è che amori e passioni saranno ridimensionati tutti, e vivrete un effetto espansionistico incredibile di ogni vostra emozione... siate felici di essere ciò che siete, la vostra è la capacità d'amare più grande dello zodiaco!