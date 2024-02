Leone, nuove proposte di lavoro e desiderio di evasione: l'oroscopo di oggi, lunedì 12 febbraio

Cancro. 22/6 – 22/7

Amore, amore e ancora amore per tutti voi. Decisamente le vostre azioni s’impennano verso l’alto, agite senza tentennamenti o timidezza. La vita professionale riceve una boccata d’ossigeno. Le prospettive di incontri sentimentali non mancano.

Leone. 23/7 – 23/8

Nuove proposte di lavoro, ma è bene accertarsi che non siano promesse inconsistenti o evanescenti. Affetti e famiglia reclamano attenzioni. Desiderio di evasione. Non dategli corda, se non sapete con esattezza dove vi porterà. Entusiasmi costosi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Venere in combutta Marte scuote il cuore dal torpore. Il rispetto per voi stessi vi convince che meritate un legame sincero e senza condizioni. Un colpo di fulmine per qualcuno a cui non avreste mai pensato. La mente resiste, ma il cuore non sente ragioni.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Meglio non concentrarvi su una sola grande idea fissa in testa, il periodo richiede una buona dose di elasticità e una gamma di obiettivi. Nelle relazioni sociali non siate troppo selettivi. Date agli altri l’opportunità di farsi conoscere bene.