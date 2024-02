Toro, anche le fantasie più ardite diventano realizzabili: l'oroscopo di oggi, domenica 11 febbraio

Giornata ottima, capeggiata dalla Luna in Pesci che dà una bella pennellata rosa al quadro della vita. Eventi prodigiosi ai quali non pensavate. Se il partner è innamorato, sorvolate su alcune divergenze, altrimenti mettete in conto discussioni.

Leone. 23/7 – 23/8

Una ferrea organizzazione vi terrà al riparo da possibili intralci. Momento di introversione, nel quale sarà piacevole coltivare i vostri interessi. Un progetto di viaggio rimandato da tempo potrà realizzarsi. Un messaggio vi rassicurerà di certo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Opinioni contrastanti vi rendono insofferenti. Le stelle consigliano un atteggiamento più duttile, forse la vita a due chiede una verifica. Non è il caso di lasciarvi prendere la mano dalle incertezze e di agire impulsivamente: aspettate che passi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’agitazione che regna nell’ambiente familiare in qualche modo vi disturba. Non amate le polemiche, specie per questioni che ritenete secondarie. Non spaventatevi di fronte all’impegno che nuove responsabilità comportano. “La fortuna aiuta gli audaci.”

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna preannuncia un recupero della sicurezza in voi stessi. Potete togliervi qualche sassolino dalla scarpa, ma occhio a non farvi dei nemici. L’avventura è pericolosa, ma la tranquillità per voi è letale. Potendo scegliere, opterete per il rischio.