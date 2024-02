Vergine, meditate con calma e pazienza: l'oroscopo di oggi, mercoledì 7 febbraio

Per la sicurezza emotiva, contate sulla logica e il senso pratico forniti dalla Luna. Se dovessero presentarsi dei problemi, avrete le soluzioni in mano. Amici, colleghi e parenti vi sostengono, per non parlare del partner pronto a parteggiare per voi.

Le opportunità ci sono. Per coglierle al meglio, dovete soltanto mettere a fuoco con precisione la meta e allearvi con persone molto in gamba. Un confronto costruttivo con il capo vi consente di analizzare lucidamente priorità e prospettive.

Leone. 23/7 – 23/8

Nel lavoro rischiate di non vedere le cose nella giusta dimensione e meno che meno di far ricorso alla capacità di mediare o di sdrammatizzare. L’unico aspetto significativo odierno riguarda la vostra attività che richiederà tutta la vostra cura.

Vergine. 24/8 – 22/9

Certe scelte, prima di agire, devono essere meditate con calma e pazienza. Siate disposti ad apportare, se necessario, anche qualche modifica. Lasciate che le persone care facciano le loro esperienze, con l’autonomia che rivendicate per voi stessi!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Meglio non stuzzicarvi, oggi che la Luna vi tiene sotto tiro mettendo in luce la severità del giudizio, prima di tutto nei confronti di voi stessi. Addossare alla mala sorte la responsabilità dei problemi non è risolutivo. Per dipanare la matassa ci vuole lucidità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna in Capricorno funziona come un trampolino perfetto per la carriera. Consapevoli delle vostre capacità, pretenderete ciò che vi spetta. Sorprese in merito a un avanzamento o a una richiesta di trasferimento. Determinazione e costanza.