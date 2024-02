Oroscopo della settimana: gli Ariete spostano l'attenzione su loro stessi, per i Bilancia un weekend indimenticabile

Settimana che occorre di grande attenzione da parte vostra, visto che la lucidità di ogni cosa si rivelerà nella sua verità. A cominciare da una Luna che non concederà illusioni e un Mercurio che sarà incredibilmente più veloce ed incalzante su tutto. Il vostro animo è decisamente più direzionato verso la soluzione di molte situazioni, ma ancora Venere, in questo trambusto, vi sorprende regalandovi una serie di emozioni inaspettate con la sua connessione con Urano. Ecco servito il cocktail più sorprendente dello zodiaco per voi: una settimana davvero insolita ma densissima.

Ed ecco la prima di tante settimane positive che da ora in poi vi accompagneranno. Il vostro cielo è decisamente in ripresa, il vostro Marte decide di abbandonare le strategie per sognare un po' grazie a Nettuno, un venerdì inaugurato da una Luna nuova che vi accenderà di sentimento e passione, mentre avete voglia di fare nuovi piani per il futuro e finalmente passare ad altri argomenti che non siano sempre quelli relativi al salvataggio di dinamiche impersonali che non vi tratterranno più, adesso sposterete l'attenzione su voi stessi!

Sarete contenti di sapere che le condizioni del cielo per voi migliorano, a cominciare da Mercurio che proprio all'inizio della settimana si toglie dall'opposizione in Capricorno. E finalmente non dovrete misurare le parole o temere i dialoghi, mentre la Luna, il vostro astro guida, si formerà nuova il 9 febbraio in Acquario, segno con il quale avete in comune i sogni e la fantasia. Eccovi dunque di nuovo più sciolti, liberi e meno compressi, non dovrete più avere remora a mostrare emozioni e sentimenti. Forza cari Cancro, è il momento di fantasticare e di rivolgervi a qualunque interlocuzione con grande verità e intensità, amori che fioriscono e apprezzamenti lavorativi.

Una settimana che vi dà l'energia che vi porterà a essere nei prossimi mesi il segno più favorito dell'anno. Accade infatti che il vostro luminare dai piedi alati, Mercurio, entrerà nella dimensione acquariana e ben altre ali si poseranno sulle sue spalle, magari quelli del visionario Icaro. E quindi si vola! Mercurio in Acquario segna il vostro risveglio e come se non bastasse il 9 febbraio avrete anche la formazione della Luna nuova nello stesso settore zodiacale di Mercurio. Cosa dirvi se non rinascita, risveglio, esplosione dell'umore, delle emozioni e della grandezza dei sentimenti. Bentornati Gemelli.

Leone

Da questa settimana inizierà un meccanismo planetario che vi metterà davanti tutto ciò che vi serve e che pensate di chiarire con voi stessi. Inizierà Mercurio in opposizione in Acquario che vi chiederà di rivedere una serie di comportamenti e di relazioni che a livello comunicativo non funzionano e che vorreste cambiare. Anche al lavoro le intese vanno riviste, mentre la Luna nuova, sempre in Acquario, vi darà una visione di voi stessi e troverete che forse in determinate situazioni dovreste essere più elastici e anche valutare che la vostra realtà è una delle tante nel flusso delle cose e le persone tra cui vi muovete. Anche con il partner sarà utile parlare intorno a come intendete il futuro di coppia.

Vergine

Questa settimana comincerà Mercurio ad abbandonare la posizione positiva di trigono. Ma è proprio il vostro pianeta guida che dalle solidità capricorniane si sposta nel segno della larghezza di idee. Probabilmente gli astri vi vogliono suggerire di essere più elastici e valutare le cose non sempre con la logica e l'analisi, ma con una consapevolezza di avere solo un'opinione rispetto ad altri, e che le ragioni emotive degli altri che vi sfuggivano sembrano avere finalmente provocato in voi il dubbio. Il cielo insiste ancora con la Luna nuova in Acquario, nel tentativo di farvi vedere le cose che di norma non rilevate come importanti, la quadratura Mercurio/Giove tenderebbe a procurare delle discussioni corali con soci ed ambienti lavorativi estesi.

Bilancia

E se fosse proprio lunedì l'inizio di una settimana veloce, efficace e piena di grande dinamismo? Inizia Mercurio a portarvi notizie nuove, veloci e piene di grandi promesse per il futuro, Urano con la vostra Venere decide che tutto ciò che è statico e ritardato acquisti una velocità eccezionale, mentre a dare il via a un weekend tra i più indimenticabili dell'anno sarà la Luna nuova che renderà tutto davvero bello in amore, facendovi incontrare la persona giusta o dandovi prove di solidità da chi amate già. Buona settimana!

Scorpione

Una settimana davvero importante questa, visto che l'onda ironica che è in atto tra i pianeti vi investirà e vi renderà capaci di essere sornioni e di stupirvi in senso positivo, mentre interiormente inizierete un lavoro più raffinato ed intellettuale che vi porterebbe a vivere in maniera migliore il futuro e la consapevolezza di voi stessi. Sarete sicuri di ciò che è stato e più sereni nell'affrontare ciò che sarà. Vi ricordo che il vostro pianeta guida, Plutone, ha cambiato epocalmente dimensione zodiacale e che adesso anche voi avrete risorse nuove, sopratutto in amore e nei sentimenti avrete un nuovo approccio più leggero ed efficace.

Sagittario

Settimana in cui torna il brillante Mercurio ad esservi amico, ma con l'imparzialità della qualità aerea in cui albergherà non solo vi farà approcciare in maniera nuova a molti rapporti che si intensificano e che vi danno forza e coraggio, e positivizzano la vostra area sociale. Ma il transito non trascurerà neanche di mettervi davanti alcuni rapporti non proprio ben riusciti e vi spingerà a chiarire alcune posizioni che sembrano un po' in bilico e non proprio agevoli. Chiarirete molte cose in sospeso da tempo e anche se alcune volte sarà problematico, sarete disposti ad accettare una serie di critiche che potrebbero esservi rivolte anche in amore.

Capricorno

Dopo aver passato mesi a progettare e amoreggiare ecco che il primo pianeta che vi ha molto aiutato a comunicare e a creare le condizioni di relazione possibili ecco che si sposta nel segno successivo e assieme alla Luna vi emozionerà, per degli inizi importanti che finalmente diventano traduzione di progetti e di azioni pratiche che finalmente vi fanno entrare nel vivo della vostra costruzione esistenziale. Anche l'umore è molto più stimolato e una volta raccolti tutti gli elementi valutativi, eccovi dire finalmente sì a molte cose che in questa settimana saranno molto importanti.

Acquario

È il vostro momento. Questa settimana non potrebbe iniziare meglio con il furbo Mercurio che entra nel vostro segno ma non solo, si fonderà alla grande creatività Plutoniana. Ed eccovi di nuovo vulcanici e fortissimi creatori di idee e di modi di pensare nuovi. Ma non finisce qui: la Luna non potrebbe essere più nuova di quando si compie tale nel vostro segno zodiacale, proprio perché il suo significato è l'inizio. La ripartenza eccovela, cara e piena di significato, per voi che in un istante vi renderete conto che tutto è ripartito e che finalmente siete di nuovo gli stupefacenti Acquario.

Pesci

Mercurio si immerge nell'ambito delle vostre emozioni profonde e indaga per voi. Vi potrebbe succedere di non sentirvi più comunicativi come siete stati fino ad adesso e tenderete un po' a sparire o a percepire le persone un po' come meno precise del solito e vedere slittare degli accordi su cui vorreste più chiarezza. Intanto provate a vivere in maniera più interiore e romantica. Se c'è una cosa che non vi mancherà in questi giorni sarà invece la capacità di sognare. Intanto non crucciatevi sui ricordi e sulle faccende in sospeso ma lasciate che tutto avvenga in maniera serena quando saranno anche gli altri a muovere verso di voi.