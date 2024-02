Capricorno, nessun intoppo scombinerà i vostri programmi: l'oroscopo di oggi, sabato 3 febbraio

Oroscopo Barbanera di oggi, sabato 3 febbraio 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Lasciate affiorare le emozioni. Evitate di irrigidirvi, accantonate le considerazioni troppo materiali e il timore segreto di non piacere abbastanza. Attratti da nuove esperienze? Scegliete quelle che favoriscono la crescita personale e l’espressione creativa.

Toro. 21/4 – 20/5

Per realizzare i vostri obiettivi, potete contare su un apporto di concretezza, fortuna e determinazione. Ma occorre pazienza. Agevoli i viaggi, gli affari e i rapporti di lavoro. Dialogo in coppia, è facile oggi capire e farvi capire.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Atmosfera poco stimolante, non all’altezza delle vostre fantasie. Ma non date niente per scontato, qualcuno potrebbe piacevolmente stupirvi. Se una storia vi sta a cuore, rimboccatevi le maniche per recuperarla, la soluzione oggi è nell’effetto sorpresa.

Cancro. 22/6 – 22/7 Complice la Luna, le vostre intuizioni toccano livelli altissimi. Vi basta un’occhiata per capire gli altri e avere una panoramica delle situazioni. C’è spazio per una maggiore apertura e disponibilità: in questo modo offrite ciò che siete veramente.

Leone. 23/7 – 23/8 È una giornata stonata, ma senza un motivo preciso. Servono pragmatismo ed efficienza: soprattutto mettete da parte le questioni di principio. Riconquistate l’umore e la verve in serata. La notte fra le braccia dell’amato ha qualcosa di magico. Vergine. 24/8 – 22/9 Con tutta probabilità, in casa di malintesi da chiarire e di faccende da sistemare ce ne sono in quantità: prendete la Luna al... balzo e parlate. Buonumore e ambiente familiare collaborativo. Non sottovalutate le intuizioni che arrivano all’improvviso. Bilancia. 23/9 – 22/10 Questo sabato si lega al lavoro, alle abitudini consolidate e alle faccende pratiche rimandate durante la settimana. Niente divertimenti fuori dall’ordinario. L’amore è associato a ricordi e belle esperienze condivise, ma c’è anche il cruccio di qualche sottile rancore.