Ariete, in coppia e con gli amici vi impuntate su posizioni discutibili: l'oroscopo di oggi, venerdì 2 febbraio

Oroscopo Barbanera di oggi, venerdì 2 febbraio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Malumore in vista! In coppia e con gli amici vi impuntate su posizioni discutibili. Conviene parlare e agire, solo se strettamente necessario. Investimenti soggetti agli alti e bassi dei mercati, le spese pazze invece sono farina del vostro sacco. Toro. 21/4 – 20/5 L’opposizione lunare al vostro Giove vi rende ingordi. Godetevi la vita assaporandola a piccoli morsi, invece di farne un solo boccone. Trattative con un interlocutore che vi confonde e vi fa smarrire il filo del discorso. Discussioni con i soci. Gemelli. 21/5 – 21/6 Un ritiro momentaneo dal palcoscenico, per analizzare con calma la situazione, vi consentirà di affinare le strategie e valutare i prossimi passi. Sogni importanti su cui riflettere a fondo. Un viaggio da non rimandare per ottenere ciò che desiderate. Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna amica vi restituisce certezze, vigila sui vostri affetti, cura le pubbliche relazioni e smussa gli spigoli del carattere. In virtù del buonumore, affrontate gli impegni con calma e lucidità. Chiarimenti in seno alla coppia. Leone. 23/7 – 23/8 Un aspetto importante per le finanze è l’opposizione tra la Luna e Giove, che fa man bassa del vostro buonsenso e vi inclina a spendere e spandere. Una crisi del cuore può essere superata, purché siate più tolleranti nei confronti altrui e di voi stessi. Vergine. 24/8 – 22/9 Il venerdì si prefigura sereno, con il concorso dell’armonia lunare a Venere. È la giornata giusta per godervi il calore e l’amore delle persone care. Il lavoro riceve nuovi stimoli positivi. Doni, dimostrazioni concrete di amore da parte del partner. Bilancia. 23/9 – 22/10 Atmosfera poco brillante per la vita sentimentale: dubbi e gelosie riguardanti fatti del passato vi tolgono il sonno e la serenità. Scandagliate! I cambiamenti interiori non passano inosservati, ma non contate sull’appoggio incondizionato della famiglia.