Pesci, gli amici sono pronti a darvi fiducia: l'oroscopo di oggi, giovedì 1 febbraio

A causa di Mercurio, la Luna in Bilancia non sostiene il vostro desiderio di una giornata pacifica. Un viaggio di lavoro si rivela faticoso e deludente. Date eccessiva importanza al giudizio altrui, di parenti e familiari: pensate e agite di testa vostra!

Atmosfera decisamente positiva per tutti i tipi di circostanze. Non mancheranno sorprese piacevoli, incontri, rapporti sociali e amicizie. Gestite meglio i vostri soldi, avete la tendenza a spendere più di quanto potete permettervi. Occhio!

Buone nuove vi attendono sul piano professionale. Seguite senza esitazioni l’intuito, vi suggerirà le mosse migliori per trarne dei vantaggi. La situazione è in evoluzione, ma bisogna saperla gestire con metodo, pianificando ogni cosa fin nei dettagli.

Il mese inizia all’insegna degli imprevisti. Veicolati dalla disarmonia tra la Luna e Marte, una serie di disguidi mette in pausa i vostri programmi. Chiedete molto a voi stessi e agli altri, ma non potete pretendere di imporre la vostra visione delle cose.

Gli eventi odierni vi trovano un po’ pensierosi, forse avete dovuto riprendere in mano una questione controversa, una pratica complicata. Concluderete molto sul lavoro, sia in termini di progettazione sia di rendimento sul piano pratico.

Buone le capacità organizzative e relazionali, da spendere per entrare in contatto con persone utili per le vostre ambizioni nella carriera. Pianificate spostamenti e viaggi previsti per le vacanze invernali. Un tranquillo confronto con chi amate.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il transito lunare nel segno della Bilancia è ottimo, a condizione di non spendere una follia, per fare acquisti mirati in profumeria o in libreria. Date la vostra adesione a un progetto di carattere sociale e umanitario, da portare avanti con gli amici.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Minacciosa la Luna in Bilancia in ambito sociale con la sua ansia di perfezionismo. Tuttavia, se si parla di lavoro, siete sempre un passo avanti. I problemi di qualunque portata hanno sempre una soluzione. Non perdete le staffe e fatevi furbi!

Acquario. 21/1 – 19/2

Coccolati dalla Luna in Bilancia, guadagnate in socievolezza e amabilità. Cogliete la palla al balzo per sistemare una faccenda di cuore. Organizzate una bella serata in compagnia per evadere dalla routine. Lettere, sms e mail in arrivo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Gli amici sono pronti a darvi fiducia e fanno tesoro delle vostre sensazioni. Sfruttate il ritmo positivo per stabilire contatti e godere di visibilità. Una pausa di riflessione potrebbe produrre dei buoni frutti per quanto concerne intuizioni e soluzioni.