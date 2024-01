Dopo l'arrivo di Aria, Diletta Leotta e Loris Karius si sposano: «Ho detto sì!»

«Vi devo dire una cosa...I said yes! Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia». Sono le parole di Diletta Leotta che sui social ha annunciato che convolerà a nozze: sposerà Loris Karius.

Mostrando l’anello la conduttrice e speaker radiofonica ha condiviso con i suoi nove milioni di follower l’emozione del momento in cui ha ricevuto la proposta di matrimonio. Tre gli scatti condivisi su Instagram: in quel periodo era ancora in dolce attesa, Aria è infatti nata ad agosto. «Avete presente la frase Quando sei felice facci caso? Nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando», scrive Diletta Leotta.

La conduttrice, negli scorsi mesi, non aveva mai escluso la possibilità del matrimonio. Durante una delle ultime intrviste aveva detto: «Arriverà, ma adesso c’è Aria che ha portato una luce nuova. Vogliamo concentrarci su di lei e poi pensare al prossimo step». Nelle foto, mostra il suo prezioso anello di fidanzamento. Nella seconda è protagonista Loris Karius inginocchiato ai piedi del letto, con tanto di cuore sul lenzuolo formato da petali di rose rosse. Nella terza foto la coppia si bacia e lui accarezza il pancione, in quel momento la coppia era in vacanza.