Gemelli, giornata frizzante per lavoro e amore: l'oroscopo di oggi, martedì 30 gennaio

Scorpione. 23/10 – 22/11

La professione riserva gradite sorprese e potrà davvero cambiarvi in meglio la vita, se saprete abbandonare i sospetti, gli atteggiamenti prevaricatori. Non opponete resistenza al vento di rinnovamento che investe il settore affettivo. Un colpo di fortuna!

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna riequilibra le emozioni e vi rimette subito in riga. In compagnia degli amici, ritrovate voi stessi. Comunicazione fluida con l’ambiente. Una questione legale ingarbugliata o la contestazione di una multa si evolvono a vostro totale favore.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se ci saranno intoppi, con la forza che viene dalla sicurezza in voi stessi e da una visione rosea del futuro, li rimuoverete senza fatica. Che sprint! Marte e Urano in trigono centuplicano la vostra energia e accelerano qualsiasi evento.

Acquario. 21/1 – 19/2

In trigono a Plutone, la new entry recente del vostro segno, la Luna in Bilancia accresce il carisma e il potenziale seduttivo. Trasformazioni e novità. Gli effetti di Plutone li vedrete nel tempo, ora avvertirete qualche lieve brontolio del vulcano che è in voi.

Pesci. 20/2 – 20/3

I transiti coccolano l’ambizione, ma naturalmente dovrete fare la vostra parte a cominciare da oggi: nuove collaborazioni e proposte imperdibili. L’incontro fra Marte e Urano potrà offrirvi soddisfazioni nella sfera dei contatti e recapitarvi ottime notizie.