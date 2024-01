Oroscopo della settimana, le persone amate sono vicine agli Acquario: è tempo di amicizie

Per voi è una splendida settimana, visto che i trigono che avete a disposizione da Marte e Venere sembrerebbero darvi forza ed energia, vigoria sentimentale e grande voglia di affermarvi. Il cielo sembra darvi modo di espandere la vostra voglia di farvi conoscere amare ed esprimere al meglio la vostra volontà di azione e di fare. Con un cielo così sarebbe un peccato stare in panchina. Sfruttate bene la settimana.

Le quadrature di Marte e Venere non sono sicuramente semplici da affrontare. In un momento in cui vi sentiti stanchi annoiati e subissati, forse una nuova capacità di ascolto e di interrelazione tra voi e le cose potrebbe essere la strada giusta. Forse non vi serve più incamerare nessun dato di analisi ma solo aspettare che amori e passioni si rivelino efficaci nelle azioni.

È una Venere un po' bugiarda e che tende a caricare le aspettative, quella che questa settimana, dalla sua posizione di opposizione in Capricorno, vi renderà tutto un po' più spigoloso. Le sue voluttuose tentazioni potrebbero farvi prendere abbagli non poco trascurabili, ci penserà il weekend con nuovi sogni e ispirazioni a farvi sognare, anche in amore se non sarà tutto rose e fiori, sarà comunque utile dirsi chiaramente le cose onde evitare fraintendimenti.

Una settimana poco interessata dai moti planetari che essendo abbastanza distanti da voi non sembrano fare gioco. Ed eccovi pieni di grandi aspettative per il futuro e meditare sulle azioni che pensate di fare e di svolgere, il vostro animo sempre curioso non smetterà di processare alcuni rapporti che sentite distanti. È il momento adatto a fare sì che la vostra vita prenda di nuovo il corso desiderato, più in là i movimenti del cielo vi renderanno protagonisti.

Leone

La settimana sembra un romantico richiamo alla coppia, che sembra avere bisogno di intimità e di ritrovare l'intesa ma anche la progettualità, facendovi dichiarare cosa sognate nel vostro intimo e cosa vi permetterebbe di vivere al meglio la vostra emozionante voglia di avventura. Pronti a cambiare le regole della vostra vita, molti di voi vorrebbero cambiare lavoro, città e vivere in maniera un po' diversa. Probabilmente vorrete fare in modo di prendere le vostre decisioni in maniera più coraggioso e anche con un pizzico di sconsideratezza.

Vergine

È una settimana in cui le vostre vicissitudini sembrano potere andare verso un successo che aspettavate da tempo. Il cielo è decisamente dalla vostra in molti termini, poiché i trigoni dal Capricorno sembreranno non lasciarvi mai. Il vostro animo è decisamente votato alla messa in chiaro di tante cose che riguardano il lavoro, ma c'è anche Venere quindi qualche relazione sarà possibile che sbocci incoraggiata da questo flusso. Nel weekend cambierà Mercurio, il vostro pianeta guida, che tenderà a rendervi molto ma molto aperti alle possibilità.

Bilancia

Le signore dello zodiaco, Venere e Luna, si organizzano in trame molto intriganti per voi e romanticamente sembrano la prima con il suo dialogo ritrovato, con Giove assicurare espansione e voglia di amare nuova, ma anche piccole fortune e risposte positive dagli investimenti legali o immobiliari che vi stanno a cuore. La voglia di concludere verso qualcosa di emotivo, percorsi o considerazioni sublimerà l'effetto lunare che vi renderà soddisfatti e pieni di emozioni.

Scorpione

Movimentata alquanto questa settimana che vede le sollecitazioni del Capricorno e dei suoi ospiti in sestile agitare eventi e farvi venire voglia di dominarli e indirizzarli verso un fine che si chiama benessere! Ed ecco che sfruttando bene gli aspetti potrete, evolvere verso nuove realtà e creare delle nuove dimensioni davvero valide. Il vostro futuro è un'officina di condizioni davvero ottimali, per creare un nuovo assetto di vita, anche se nel weekend Mercurio vi chiederà di misurare le parole e di non perdervi nelle ansie.

Sagittario

Non è stasi quella che vivete, ma una lunga considerazione prospettica delle cose che avete da fare. Come agire insomma e come fare gli investimenti più oculati e sereni che potete. Il vostro cielo vi favorisce moltissimo e vi permette di chiedere anche un di più alle cose che per voi hanno significato e valore, come se sentiste dentro di voi la voglia di impreziosire i momenti e le condizioni della vostra vita, è un progetto decisamente ambizioso. Il vostro Giove incontra Venere, datevi da fare.

Capricorno

Il vostro è un cielo invidiabile da un po' di tempo a questa parte e lo sarà ancora per molto. Il vostro animo sempre alla ricerca di qualcosa da costruire e qualche montagna da scalare è infervorato da Marte e Venere in maniera intensa passionale e decisamente molto affettuosa. È la costruzione del tipo di vita che vi va a genio, e che meticolosamente progettate, ma c'è spazio anche per i sogni in questo weekend che con il cambio di Mercurio vi mette la voglia di viaggiare e di esprimervi in cose diverse e fantasiose.

Acquario

Anche voi con il dubbio se siete fermi o no. Le stelle vi fanno notare che state compiendo, invece, la vostra attività preferita a pieno regime, ovvero riuscire a cambiare profondamente senza che nessuno o quasi se ne accorga. Sarete riscaldati dentro e molte emozioni riaffioreranno il vostro gelo tipico si scioglie e vi dà modo di pensare a quanti sogni e progetti ancora ci sono da realizzare. Sentirete che le persone che amate vi sono vicine e che penseranno a farvi stare bene in maniera davvero avvolgente: è tempo di amicizie che si rinsaldano. È tempo di cose che si rivelano in tutta la loro positività.

Pesci

Un po' di magia per voi e di cose che sembrano aumentare la vostra espressione emotiva. Molti di voi si lanceranno in qualcosa di creativo, altri in qualcosa di eversivo in ambito lavorativo, altri ancora si prenderanno del tempo per sognare ancora. Ma è tutto avvolto in un alone di magia e giustapposizione delle cose, forse gli altri vi sentiranno disancorati dalla realtà ma sempre pronti a vivere le emozioni che tra le suggestioni di Nettuno e quelle della Luna vi renderanno assolutamente i più affascinanti in questa settimana dove potrebbe accadere di tutto.