Cancro, non concentratevi esageratamente sulle difficoltà: l'oroscopo di oggi, giovedì 25 gennaio

La Luna complice in sestile garantisce un giovedì piacevole all’insegna della comunicativa. Privilegiati gli studi e i colloqui di lavoro. Tramite un social network, potrete riprendere i contatti con un amico che non vedete da tempo.

Cielo favorevole, con la Luna appena approdata in Leone. Positivo per quanto riguarda i viaggi, i figli e l’amore, la creatività e la fantasia. La serata si prospetta piacevole, arricchita da incontri stimolanti; desideri e aspirazioni non verranno delusi.

A vostro favore si muove il sestile lunare, di buon auspicio per tutto ciò che concerne i nuovi incontri e le iniziative professionali. Savoir-faire ed eleganza vi permetteranno di proporvi con successo in ambienti che potranno aiutarvi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Atmosfera positiva, ammantata dei raggi benevoli della Luna in trigono dal Leone. Carisma in ascesa e consensi in ogni campo. Al top il divertimento. Il diretto beneficiario della buona “sorte” è senza dubbio il fronte del cuore, vivacizzato da sorprese.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Lentamente state ritrovando la normalità, fatta di serenità ed equilibrio, anche se ancora avrete a che fare con qualche ostacolo da superare. Energia e tenacia “lavorano” attivamente per trovare una soluzione. Gli imprevisti diventeranno vantaggi.<

Acquario. 21/1 – 19/2

Momento problematico. Sospendete il giudizio verso gli altri. Riconoscete al prossimo la stessa libertà di espressione che desiderate per voi. L’amore oggi non fila per il verso giusto. Forse voi o il partner non avete ancora le idee ben chiare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Date seguito ai progetti di viaggi o di nuovi interessi e non fatevi risucchiare dagli impegni. Fate le vostre scelte, ma non abbiate fretta. Conflitti lavorativi necessitano di decisioni importanti. Sollecitate i coinvolti a prendere posizione.