Oroscopo della settimana, per i Vergine colpi di testa in amore, al lavoro e nella vita che nessuno si aspettava

Inizia una splendida settimana per voi con un Giove generoso che vi riempirà di impegni davvero gravosi ma molto gratificanti sopratutto a livello carrieristico. Eccovi coronati dal trigono di Venere che vi garantisce amore, bellezza fortuna rincarando le dosi di Giove, ma anche scioglimenti di problematiche un po' complessi. A livello sentimentale e di benessere energetico eccovi pronti a scattare in avanti.

Un po' dispettosamente Venere ed altri tenteranno di mettervi davanti l'urgenza di prendere posizione nei vostri rapporti e di creare una serie di retaggi sentimentali abbastanza chiari. Molto dipenderà dalla voglia che avrete di uscire allo scoperto e di manifestarvi dopo un periodo un po' faticoso o in cui tendete un po' a sottrarvi da relazioni che non vi fanno sentire sicuri.

Chi ha paura di tre pianeti in opposizione se a stare dalla vostra parte è lo splendido e fortunato Giove. Dalla sua posizione mitigherà le opposizioni di Marte, Mercurio e della bella Venere che tenterà di stimolarvi comunque. Il trucco è pensare in grande e non vedere le cose in maniera quotidiana, ma su un progetto ambizioso e molto legato ai risvolti della Luna che quando meno ve lo aspetterete vi farà esplodere emozionalmente in maniera inaspettata e felice.

Una settimana molto movimentata questa per voi, visto che Mercurio ha deciso di compiere una grande varietà di aspetti che si tramuteranno in quanto vostro astro guida in tanti accadimenti che velocizzeranno, rimuoveranno veti o limiti, o che prenderanno sul serio le cose, dando una forte azione incisiva sulle vostre vicissitudini. Allegri e scanzonati e ormai distanti dalle elucubrazioni un po' cervellotiche delle ultime settimane, ecco che a coronare tutto nel weekend una splendida Luna vi accenderà di amore e passione.

Leone

Il vostro cielo questa settimana vi obbliga a vedere le cose come veramente stanno. È il tempo della riflessione ma anche della vostra realtà: focalizzate bene l'obbiettivo e non confondetevi, il cielo astrologico vi obbliga a dover guardarvi dentro e a capire realmente ciò che volete. Fate del vostro meglio in base alle personali esigenze e non tergiversate su nulla, sarà sopratutto una luna stupenda che vi obbligherà a farvi stare bene, anche senza ciò che credevate indispensabile.

Vergine

È bello vedere che i pianeti che si addensano nella vostra ideale casa delle passioni, vi spingeranno a rincorrere le vere pulsioni e le passioni che veramente vi appartengono. È lì che sentirete il richiamo della vostra realtà che vi chiederà di essere autentici e disarmati, come anche il pianeta Urano che vi imporrà cambiamenti e colpi di testa in amore, al lavoro e nella vita che nessuno si aspettava. Stupirete tutti ma prima di tutti voi stessi che comprenderete che ciò che veramente volete è qualcosa che avrete perso nel passato... andate a riprendervelo!!

Bilancia

Il cielo vi sfida con tre quadrature di tutto rispetto, come se fosse l'ultima sfida rispetto a un percorso molto ampio e complesso, ma avrete ragione sopratutto quando la Luna si ergerà e lascerà lo spazio per rendervi conto della realtà intorno a voi. Ed eccovi arrivati a un punto di svolta veramente significativo ed efficace. È il tempo in cui sfiderete la logica e oserete tra feste e inviti e relazioni ciò che veramente volete. Molti di voi potrebbero ottenere molto di più in amore e nelle occasioni lavorative.

Scorpione

Aspetti un po' contraddittori nel vostro cielo questa settimana. Sarete impelagati a decidere se attaccare o soccombere tatticamente, il vostro annoso dilemma: in fondo, se solo vi ricordaste che, anche nel concedere spazio, siete vincenti poiché siete i più bravi nel binomio aggressivi/passivi, forse riuscireste a trovare la quadra in un momento davvero quasi insondabile per lo zodiaco che vi vede protagonisti di aspetti davvero complessi e contraddittori.

Sagittario

Sicuramente il dinamismo per voi è una certezza ma non senza i prezzi pagati agli astri che imperiosi vi segnalano che tra i conflitti Sole/Giove anche voi dovrete decidere come indirizzare le energie e sarà sopratutto in amore, ambito in cui dovrete finalmente decidere se avrete finalmente cambiato genere e voltato pagina una volta e per tutte.

Capricorno

Chiarissimamente illuminati da Venere e le sue attitudini, eccovi vivere la parte dell'anno che deciderà dei vostri destini sentimentali che nella quasi totalità dei casi vi vedrà vincenti e pieni di amore e di prospettive sentimentali a cui finalmente vi abbandonate. Voi rappresentate in questo momento zodiacale le personalità dello zodiaco che saprete amare e vivere fino in fondo, risultate i migliori dello zodiaco con cui avere o iniziare una storia in questo momento!!

Acquario

Che dire, proprio a voi in questa prima settimana che non solo il Sole ma anche il grande e misterioso Plutone entrano nei vostri gradi, assicurandovi un coefficiente di energia senza precedenti, e regalandovi un momento che durerà molto a lungo di grandissimo sviluppo di energia e di grande creatività. Ora è il momento della svolta e molti di voi si potrebbero sentire confusi e travolti o semplicemente in balìa di un flusso non sempre molto spiegabile... È solo l'era dell'Acquario che finalmente si svela. Coraggio, siete semplicemente chiamati a rivoluzionare un' intera esistenza.

Pesci

Splendida settimana per voi pesciolini che state riconquistando il rapporto con il mondo ed il vostro circostante, e che vi approcciate tramite aspetti positivi e leggeri tra i pianeti ad una realtà nuova e fortemente efficace. Ed eccovi presi e compresi da nuovi sentimenti e nuove prospettive che all'inizio vi potrebbero confondere ma che alla fine si realizzano come le cose più importanti per il vostro futuro di cui state cementando le basi, tanto in amore quanto nel lavoro.