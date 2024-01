Oroscopo della settimana, per i Sagittario forza e coraggio in amore

Settimana speciale questa, mentre i pianeti veloci tramano di amore e comunicazione per quasi tutto lo zodiaco ecco che Sole e Plutone entrano in Acquario nel weekend inaugurando una nuova era zodiacale!

Ariete

Sembra una settimana che si gioca al tavolo degli scacchi per voi che assertivi e vitali come sempre avete prontamente una risposta, ma il Mercurio contrario vi metterà nelle condizioni di preferire non esprimere molto apertamente le vostre idee o considerazioni, sopratutto in ambito familiare o lavorativo. Non perché, come al solito, non abbiate l'idea giusta o semplicemente la spiegazione più chiara ai dilemmi, ma perché sarà un esercizio importante lasciare agire gli altri come meglio credono, visto che le prove di pazienza non sono il vostro forte, consolatevi con sport e passione.

Toro

Sarà ancora interessante per questa settimana sfruttare i benefici di tanti trigono di terra che vi assicurano un'ottima riuscita sul pratico. Cercate quindi di fare del vostro meglio per riuscire a terminare alcune pratiche in sospeso e progetti tutti da definire poiché la corsa è contro l'inizio della quadratura di Plutone che darà uno stacco importante a tutta una serie di dinamiche. Il cielo inoltre vi sussurra da venerdì di riuscire a fare in modo che la vostra vita non venga confusa da persone o cose che cercano in voi le conferme che non potete loro elargire. State lontano dagli irrisolti o da chi vi confonde non poco.

Gemelli

Settimana in cui il vostro amato Mercurio sceglierà di fare il suggeritore di sottecchi, utilizzando il suo aspetto con Saturno e consigliandovi furbamente di sottostare ancora un altro po' pazientemente alle regole che nel contesto in cui vi muovete sono imperanti, non certo come accettazione supina delle cose, ma con la furbizia di chi sa che non è ancora il tempo giusto per compiere una adeguata rivoluzione. Ed eccovi fare considerazioni ulteriori come anche in amore dove la condizione di dialogo con il partner sembra tirare fuori molte cose trascurate o sottaciute.

Cancro

Settimana molto incoraggiante la vostra visto che Mercurio farà di tutto per stimolare e chiarire al meglio i sentimenti e le emozioni. Non volete più vivere con il dubbio e con l'incertezza e certamente questa configurazione farà in modo di aprire le porte a tantissime nuove chiarezze che illumineranno il vostro cammino e vi aiuteranno a decidere sul da farsi. Intanto Plutone si fa, dopo tanti anni, più leggero e proprio nel fine settimana vi regalerà un periodo senza le tumultuose insicurezze che negli anni vi ha dato.

Leone

Settimana importante per voi che vi sentite un po' più poveri di energia. Data la connessione con Nettuno del vostro astro, il Sole, che vi fa sentire tutto senza pelle, cercherete in tutti i modi di essere fluidi e comprensivi e anche di ammettere alcune emozioni che non sempre per orgoglio o per quieto vivere siete disposti ad interiorizzare. Il cielo vi rende comunque abbastanza propensi a guardare le cose in maniera oggettiva e senza menzogne che possano, in qualche maniera, orientare le vostre sensazioni in maniera falsata. Ottimo il dialogo con il partner se saprete veramente mettervi a nudo.

Vergine

Un'atmosfera serena questa settimana fatta dai primi giorni di un lucido controllo e un'attenta supervisione delle cose, mentre lo svolgimento delle condizioni generali sembra attivare una serie di certezze. Poi Nettuno dall'opposizione riscaldato dal Sole vi tenterà con un sogno sentimentale che potrebbe non poco sedurvi, il passaggio infine del Sole in Acquario rende tutto più gentile morbido e armonico. Sarà un momento in cui l'ansia da prestazione calerà e potrete stringere intese utili con tante persone con cui speravate di poter interagire o riprendere i dialoghi.

Bilancia

Settimana intensa per voi che sospinti da Venere sospirate d'amore e vi arrendete ormai ai sentimenti senza troppo lottare. Ed eccovi davvero più fluidi e leggeri, mentre si compongono nel cielo altre trame che vi richiamano all'ordine e vi subissano di impegni, dandovi da fare al lavoro che subisce un'impennata. Nel weekend un assaggio magnifico di una nuova era che si sta preparando per voi. Inizia la vostra condizione di trigono con il Sole e Plutone ed eccovi conferiti grandi poteri e grandi responsabilità, come diceva qualcuno in casa Marvel.

Scorpione

Un cielo molto complesso, il vostro, per i reticolati di aspetti che forma agilmente Mercurio e Marte vi mettono una grande voglia di essere assertivi ed esprimere pareri e logiche che lasciano pochi margini all'interpretazione. Mentre gli aspetti di un sognatore Nettuno mettono a dura prova la vostra pazienza che non sopporta i non detti o le frasi caotiche e non del tutto compiute, men che meno in amore dove l'ombra di un dubbio rischia di farvi dire delle cose molto forti al partner. Intanto le condizioni del cielo si rendono molto più complesse con l'entrata in quadratura del Sole e di Plutone in Acquario, che tenderanno a rivoluzionare il vostro mondo interiore.

Sagittario

Una bella settimana per voi che sembra darvi forza e coraggio in amore, poiché i pianeti a gestire il tutto sono Venere e Mercurio che vi danno modo di creare dialettiche e condizioni affettive come non le vivevate da anni ed eccovi redivivi e pronti a scommettere su nuovi rapporti e nuove connessioni comunicative. Il Sole e Plutone nel weekend vi sorprenderanno regalandovi molta energia, sia in termini positivi ed attivi che in termini di costruzione saggia e concreta per il futuro.

Capricorno

Può una settimana cambiarvi la vita?! Bhè, questa ci proverà di sicuro visto che i movimenti dei pianeti veloci sono tutti tesi e protesi a farvi godere dei sentimenti e ad intrecciare nuovi rapporti, a farvi sentire meglio e a darvi nuovi stimoli. Pronti a gestire la vostra realtà in maniera del tutto nuova, a fare sì che la vostra vita possa liberarsi in un percorso attivo e il Sole e Plutone, che se ne vanno dai vostri gradi, sembrano proprio suggerirvi questo. Appena possibile apprenderete di tante novità che vi metteranno nelle condizioni di partire per progetti epocali!

Acquario

Eccovi già emozionanti come se sapeste già che qualcosa di grande si prepara e sta per succedere. Il vostro cielo sta incontrando una configurazione che vi cambierà per molto tempo. Questo weekend, dopo una settimana che sarà un crescendo emozionale continuo, eccovi in pole position per ricevere i raggi di energia del Sole che inaugura la vostra stagione di rinascita ed il tempo che le stelle vi dedicano annualmente rinnovandovi. La vera novità è che Plutone entrerà nei vostri gradi aprendo un periodo di fascino, carisma e di grandi imprese che vi consegneranno l'ascesa da tempo sperata nei vostri cuori...irresistibili in amore e nelle passioni intanto.

Pesci

Magicamente per i fatti vostri eccovi accesi da un Nettuno che dialoga meglio con altri pianeti e che vi suggerisce di lasciarvi un po' andare verso quelle dolcezze e quei sentimentalismi a lungo trascurati a favore di un gioco di resistenza alla pressione lavorativa ed organizzativa che vi consentirà di vivere meglio le vostre emozioni. Molto positivo il vostro cuore e le vostre relazioni, un po' fuori coro rispetto al resto dello zodiaco ma meglio così, felicemente distratti da emozioni solo vostre che non potranno essere influenzate da nessuno, anzi, sarete voi tra i più fascinosi dello zodiaco ed anche tra i più carismatici.