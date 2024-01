Inventiamo una banconota: un premio per gli studenti, il bando pubblicato dalla Banca d'Italia

La Banca d’Italia ha pubblicato su internet il bando dell’undicesima edizione del premio Inventiamo una banconota, rivolto agli studenti di tutte le scuole. Il concorso, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio scolastico regionale Sicilia, consiste in una gara per la realizzazione del bozzetto di una banconota immaginaria sul tema Misurare la realtà, proposto per promuovere l’importanza di conoscere ciò che viene misurato nella vita quotidiana, come banconote, depositi, redditi, ricchezze.

L’occasione è quella di discutere in classe, sotto la guida dei docenti, sui valori di educazione finanziaria del Paese e di trasporre le idee, le proposte e i sentimenti nel disegno di una banconota. La partecipazione è aperta alle scuole statali e paritarie, fino a un massimo di due classi appartenenti allo stesso Istituto. È possibile iscriversi entro il 30 gennaio 2024. Le scuole vincitrici della selezione interregionale (Calabria-Sicilia) riceveranno un premio di duemila euro. Le scuole selezionate per la fase finale riceveranno una targa ricordo e un contributo in denaro pari a diecimila euro per i vincitori e duemilacinquecento euro per le altre finaliste.

Saranno assegnati ulteriori premi del valore di duemilacinquecento euro ciascuno ai bozzetti più votati sui canali social della Banca d’Italia e al miglior bozzetto tra quelli presentati tra le scuole italiane all’estero. Il bando del premio, la scheda d’iscrizione, il regolamento e tutte le altre informazioni utili alla partecipazione sono consultabili sul sito della Banca d'Italia.