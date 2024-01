Casting in tutta Italia per «Io canto, Generation Family» condotto da Gerry Scotti: come partecipare

Casting al via in tutta Italia per «Io canto, Generation Family», il nuovo format con Gerry Scotti che andrà in onda sulle reti Mediaset. I profili cercati sono ragazzi e ragazze e loro familiari adulti che sappiano cantare o abbiano la passione. La nuova versione del programma sarà prodotta ancora una volta da SDL 2005, società di produzioni televisive situata a Roma.

«Io canto, Generation Family», la nuova trasmissione

«Io canto, Generation Family» è una rivisitazione del programma «Io Canto Generation», che è andato in onda su Canale 5. La differenza è che alla nuova trasmissione possono partecipare soltanto i ragazzi, aspiranti cantanti, accompagnati da un adulto, un parente che sia bravo come loro a cantare.

I profili

I profili cercati per il nuovo format condotto da Gerry Scotti sono: ragazzi e ragazze con età compresa tra i 10 ed i 14 anni che sappiano cantare e un loro parente adulto che abbia le stesse capacità.

Come candidarsi

Chi vuole partecipare al casting può scegliere tra due modalità: inviare un’email all’indirizzo [email protected]; compilare il form online presente sul sito di SDL e disponibile a questo link, seguendo tutte le istruzioni riportate. Nel form online sarà necessario inserire i dati anagrafici dei due partecipanti, inoltre bisognerà allegare due video (uno per partecipante) in cui i candidati si presentino e cantino per circa un minuto una cover a scelta (solo voce live, su base, senza effetti, non a cappella, con o senza microfono).