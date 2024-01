Oroscopo della settimana: Scorpione, il nuovo anno vi accompagnerà nel restauro della vostra vita, carriera e sentimenti

Ecco una settimana che cambia la comunicativa zodiacale. Mercurio cambia segno e si prepara un weekend molto più comunicativo e sopratutto autentico e diretto. Buona settimana ai Dodici!

Ariete

Un Marte decisamente impegnativo che da dov'è vi stimola a fare di meglio, a superare piccoli fastidi o stadi di malessere, o semplicemente la paura di non andare a colpo sicuro. Eccovi dunque arrivati a decidere in questa interessante settimana che già mercoledì vi obbligherà a sgambettare non poco. Settimana che si addolcisce venerdì e che poi vi passa il puntiglio di Mercurio tutto teso e proteso a farvi ragionare meglio.

Toro

È bello potervi finalmente raccontare di una settimana fantastica, con tutta la vigoria di Marte, con la magia di un novilunio, il sostegno del Sole e tra poco anche di Mercurio. Usate bene questi transiti in Capricorno poiché saranno ottimi per tutto, per fare avverare dei progetti bellissimi e per risolvere beghe fastidiose con cui non avrete più a che fare. Ottima la passione e i sentimenti. Questa settimana si sbloccherà qualcosa di speciale, di importante e finalmente vi direte che avevate ragione.

Gemelli

Seppure la settimana inizia confusamente, perché Mercurio da troppo tempo non vi è amico e Nettuno rende tutto più fluttuante e poco concreto. Da venerdì il cielo cambia musica e vi propone un weekend decisamente felice senza le pesantezza del Mercurio in opposizione. Ed eccovi redivivi e pieni di grande voglia di fare e di amare, una nuova dialettica sta per iniziare, vedrete che ci saranno impennate tutte positive.

Cancro

È il periodo dell'anno in cui il cielo pullula di opposizioni planetarie che vi danno contro, non è che un periodo quindi non prendete tutto sul serio, ma fate in modo di riuscire a compiere i vostri passi in maniera logica e razionale, del resto è su Saturno che potrete contare come "Punto di Talete", ovvero la posizione di un pianeta che ottimizza le tensioni di un'opposizione. Il vostro cielo vi sta semplicemente consigliando mentre affrontate delle prese di posizioni notevoli nel vostro mondo affettivo semplicemente di essere più concreti e di concentrarvi sul lavoro e gli impegni oggettivi. Non è la settimana giusta per parlare di sentimenti insomma.

Leone

È proprio quando i pianeti sono abbastanza distanti dal vostro cielo che in voi nasce la smania di cambiare qualcosa e di muovervi, sopratutto se Urano in quadratura dal Toro vi rende un po' irrequieti. Ma ecco che le cose sembrano migliorare molto se solo vi darete alla calma e l'intolleranza che potrebbe esplodere nel mezzo della settimana sarà contenuta. Dovreste semplicemente accettare la placidità di questo inverno che impone anche a voi, re della foresta, un sano letargo. Nel weekend perderete l'appoggio di Mercurio, gli astri vi vogliono suggerire che è il caso di esplicare meno, o con persone più affidabili, i vostri pensieri.

Vergine

Se fino a venerdì gli astri ancora vi chiederanno di barcamenarvi su problematiche lavorative o corali che investono in qualche modo il vostro universo personale, ecco che da venerdì si apre un periodo di grazia planetaria con tutti i passaggi in Capricorno che renderanno tutto davvero eccellente. Le soluzioni, l'avvio e la passione che desideravate, subissati come eravate da un misto di impegni e di situazioni inchiodate, che finalmente si sbloccano!

Bilancia

Eccovi ancora con una settimana positiva. Fino a venerdì avrete grande controllo emozionale e decisionale, riservandovi anche di esplicare sentimenti e sensazioni e anche le vostre paure o fragilità a chi amate. Ma venerdì entrerà in quadratura Mercurio per cui dovrete sovrintendere a molte faccende in cui sarà fondamentale il vostro parere per cercare un compromesso ideale, non perderete certo di carisma, ma vi dovrete gestire nuove problematiche che derivano da un cambio di panorama frutto delle spinte che avete saputo dare alle vostre esistenze.

Scorpione

Sempre più rinvigoriti dalle posizioni planetarie che promettono bene, sopratutto quella di Marte che vi fa da traino e che prelude alle magie di Luna e di Mercurio che a partire dal weekend saranno dalla vostra parte conferendovi ancora più dinamismo. È una fase di restauro che vi fa inevitabilmente credere che il nuovo anno sarà assolutamente un nuovo mood che vi accompagnerà nel restauro della vostra vita, carriera e sentimenti. È la settimana giusta per iniziare a credere e rilanciare sulle proposte ricevute.

Sagittario

È una settimana molto importante, visto che è l'ultima del transito mercuriale che vi ha obbligato a essere molto diretti e discorsivi su questioni riguardanti un po' l'andamento familiare patrimoniale e affaristico. Mentre vi abbandonano i vecchi ospiti, la disposizione planetaria si connette in maniera molto fortunata da venerdì, quando, creando nuovi intrecci, i pianeti che vi riguardano comprenderanno il bisogno dell'azione pratica e il corretto svolgimento delle cose.

Capricorno

Con tutti gli stimoli planetari che per adesso vi fanno gioco, non sarà un problema aggiungere come ospite Mercurio e godere dei benefici della Luna. Ecco per voi vivere un momento intenso e pieno di talmente tantissima energia che non troverete nessun ostacolo, vi basterà non tenere troppo conto della razionalità che è un vostro tratto distintivo e pensare come se non ci fossero limiti. È il momento di nutrire ambizioni e di concretizzare grandi imprese e vivere forti sentimenti.

Acquario

Che settimana interessante questa per voi che guardate sornioni al tutto aspettando sviluppi che in cuor vostro sentite forti e chiari. Non sfaterete sicuramente nessun mito se vi concedete un po' di più alle relazioni. Sembrate già in attesa di un avvento di qualcosa di importante e gli astri non vi smentiranno. mMentre sognate mondi immaginifici e nutrite sogni aspettative e speranze, fatevi strappare dall'incanto da qualche grande passione che vi seduce.

Pesci

Sarete sicuramente lieti di sapere che Mercurio, questa settimana, smette di esservi nemico e, anzi, vi ritorna in solido facendovi piacevoli sorprese ma sopratutto dandovi la consapevolezza che ciò che pensavate e la maniera in cui vi siete mossi sono stati la strategia vincente. Tra sogni e consolidate realtà vi sentirete meglio, si prepara un weekend molto piacevole e novità al lavoro con nuovo conoscenze o proposte in cui potrete cimentarvi.