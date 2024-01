Bilancia, osservate il partner ed emergeranno verità inconfessate: l'oroscopo di oggi, domenica 7 gennaio

Oroscopo Barbanera di oggi, domenica 7 gennaio 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Per voi leali e trasparenti come un libro aperto, può essere amaro scoprire che qualcuno vicino a vostra insaputa ha tessuto insidiose trame. Le parole magiche del giorno: elasticità e tolleranza nei rapporti, cautela e buonsenso nei progetti.

Toro. 21/4 – 20/5

Dopo una notte disturbata da brutti sogni, l’umore è sotto i tacchi e se non ci fosse Plutone a infondervi il coraggio, vi arrendereste senza combattere. Attenetevi alla regola del “chi va piano va sano e va lontano”: è una garanzia per non commettere errori.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Una bella mole di impegni vi complica la domenica. Ma la mente non ne vuole sapere di collaborare: pensieri oziosi girano intorno all’amore. Cambiamenti al vertice e alcune novità agitano l’ambiente di lavoro e ostacolano la collaborazione.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il trigono lunare con Nettuno preannuncia un carosello emozionante di sicurezza nei sentimenti, nuovi desideri e intime confessioni. Buona progettualità, intuizioni e concretezza. Le amicizie vi riserveranno luci e ombre. Attenzione!

Leone. 23/7 – 23/8

Bella forza che siete irritabili, confusionari e inconcludenti, oggi che la Luna si scontra con Urano. Piccole delusioni sul fronte professionale. Non spiccate voli pindarici, ma procedete con calma e a piccoli passi verso soluzioni costruttive.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il transito lunare in Scorpione vi chiarisce le idee approfondendo alcuni interessi. Orientate verso il futuro ciò che vi sta a cuore. Vi sarà facile tenere a bada le ansie in merito alle finanze, grazie a una persona che sa calcolare i rischi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se c’è uno stallo nella relazione a due, osservate più che agire, emergeranno verità inconfessate. Da capi e collaboratori c’è qualcosa da imparare. Meglio non puntare sulla prospettiva di un guadagno facile, affidatevi a circostanze già conosciute.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Nettuno e Plutone si alleano alla Luna, mettendo al vostro servizio l’astuzia e l’intuito. Un litigio si può evitare facendo ricorso alla logica. Le difficoltà più evidenti ve le procura Urano. Situazioni che si bloccano o si ribaltano all’improvviso.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Carriera e conferme sociali prendono quota, ma a prezzo di un tour de force che sottrae tempo agli amici, agli svaghi e ai viaggi che tanto amate. Pronti per un progetto consistente? Non smarritevi nei dettagli, puntate su una visione di insieme.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Logica e grinta vi aiutano a gestire le vostre sfide senza incappare in rischi esagerati. Tenete in caldo le vostre ambizioni focalizzando l’obiettivo. Un imprevisto può trasformarsi in un vantaggio, adattando la vostra visuale alla condizione presente.

Acquario. 21/1 – 19/2

Disagi tipici di una domenica d’inverno, tutta improntata sugli impegni nel fronte familiare e mille incombenze accumulate lavorative e domestiche. Alti e bassi emotivi. Rimessa in discussione di sentimenti e valori di cui eravate fermamente convinti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Oggi che la Luna in Scorpione guarda al vostro Nettuno con benevolenza, potete aspettarvi belle sorprese, buonumore e tanta creatività. La giornata è una bellezza. Rapporti familiari sereni vissuti con tenerezza e senso di responsabilità.