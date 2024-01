Festività e ponti nel 2024: quasi un mese di vacanza con 5 giorni di ferie

Il 2024 è un anno pieno di giorni da sfruttare per i cosiddetti ponti e allungare, così, i periodi dedicati alle festività. Addirittura, quest'anno, con appena 5 giorni di ferie si può stare in vacanza quasi un mese (27 giorni). Nonostante 6 gennaio, 2 giugno e 8 dicembre siano nel fine settimana, ci sono diverse possibilità di allungare le vacanze sia in primavera, tra 25 aprile e 1 maggio, che in estate a Ferragosto.

Ottimo è stato il giorno di Capodanno, che si è verificato di lunedì, dando così la possibilità di un ponte tra fine 2023 e inizio 2024 più lungo. L'Epifania, che si festeggerà sabato 6 gennaio, sarà utile soltanto a chi lavora il sabato. Per carnevale, dal 3 al 13 febbraio, martedì grasso, non ci sono giorni festivi. Tralasciando Pasqua e Pasquetta che, come sempre, cadono rispettivamente di domenica (31 marzo) e lunedì (1° aprile), il primo interessante ponte sarà il 25 aprile. La Festa della Liberazione cade, infatti, di giovedì; ecco che, prendendo di ferie soltanto venerdì 26 aprile, sarà possibile fare una vacanza di quattro giorni (dal giovedì 25 a domenica 28 aprile).

Il primo maggio, invece, essendo di mercoledì, potrebbe invogliare a prendere due giorni precedenti di ferie o i due successivi per pianificare un weekend lungo di 5 giorni in entrambi i casi.

Il 2 giugno, quest'anno, sarà di domenica, mentre Ferragosto di giovedì e qui con un solo giorno di ferie è possibile pianificare una vacanza di 4 giorni, dal 15 al 18 agosto.

In autunno, ecco che l'unica festività con possibilità di ponte è l'1 novembre, Tutti i Santi, che quest'anno cade di venerdì. In questo caso week end lungo quasi per tutti, dall'1 al 3 novembre.

Niente da fare per l'8 dicembre, giorno dell’Immacolata, che è domenica. Va meglio per le festività natalizie: Natale e Santo Stefano cadono di mercoledì e giovedì. E così, con un giorno di ferie, ecco che gli italiani possono trascorrere 5 di vacanza, dal 25 a domenica 29. C'è anche chi potrebbe optare per una vacanza più lunga di otto giorni: prendendo altri due giorni di ferie (3 in totale), si potrebbe proseguire fino a Capodanno 1 gennaio 2025.