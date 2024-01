Ariete, flusso emotivo frenato da fantasie: l'oroscopo di oggi, lunedì 1 gennaio 2024

Oroscopo Barbanera di oggi, lunedì 1 gennaio 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Flusso emotivo frenato da fantasie. Potreste essere voi gli artefici dell’umore altalenante, per colpa di aspettative esagerate. Mantenetevi nei limiti. Potete esprimere inventiva, sollecitudine nei confronti delle persone care. Molti amici si appoggiano a voi.

Toro. 21/4 – 20/5

Il 2024 comincia bene, grazie al passaggio del Sole splendente armonico alla Luna in Vergine. I vostri buoni propositi sono concreti, seri e impegnativi. Festeggiate senza eccessi, magari nell’intimità della casa. Moltissimi i nuovi progetti a cui brindare.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Inizio d’anno con la Luna di traverso. Se a innervosirvi è la gente che vi gira intorno, ritagliatevi un angolo di silenzio: restate in osservazione. Un problema familiare affrontato con troppa leggerezza, vostro malgrado, necessita di essere rivisto.

Cancro. 22/6 – 22/7

Giornata da dedicare al relax. E per iniziare bene, stilate un regime alimentare salutare per compensare gli inevitabili bagordi delle feste. Tenerezza e buonsenso ristabiliscono la pace e favoriscono l’intesa, sia in famiglia sia nell’attività.

Leone. 23/7 – 23/8

Forse ve la state spassando in montagna o in viaggio, oppure, anche per questioni di budget, avete optato per una festicciola fra amici. Il conto ringrazierà. Con un pizzico di nostalgia, alzate il calice a persone e situazioni che ormai hanno fatto il loro tempo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il 2024 comincia con la Luna nel segno confortata dal Sole. Azzardare una previsione è arduo, dipende dallo stato d’animo con cui guardate al futuro. Conciliare la famiglia, le amicizie con il lavoro vi procura un po’ di stress. Definite le vostre priorità.

Bilancia. 23/9 – 22/10

I valori familiari e la tranquillità domestica sono essenziali da salvaguardare: sviluppate la comunicazione per evitare il ripetersi degli scontri. La fatica non si sente quando le cose si fanno volentieri e non sono dettate da un’imposizione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Atmosfera serena e costruttiva, con il sestile della Luna in Vergine che direziona verso traguardi tangibili le vostre intuizioni e lo spirito d’iniziativa. Buone opportunità professionali, ambiente sereno e rapporti distesi con i colleghi. Rendimento nello studio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Tirando in ballo il lavoro, la Luna in Vergine ha un effetto “deludente”, specie se l’atmosfera festiva del momento mal si accorda con il dovere. Tra amici che danzano e brindano avvertite una lieve malinconia: le prospettive per il futuro non vi rallegrano.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Ottimo il connubio Sole-Luna per dare il benvenuto al nuovo anno in modo tranquillo come piace a voi. Piatti, musica e giochi di altri tempi. Fidatevi delle vostre capacità e affrontate il futuro con sicurezza ed entusiasmo. Sarà un grande anno.

Acquario. 21/1 – 19/2

Questo lunedì è complesso, non difficoltoso. Tuttavia è meglio andare sul sicuro. Evitate accuratamente le situazioni che comportano dei rischi. Occupatevi di faccende domestiche, famiglia e bilancio. Tutto sommato potreste trarne piccole gratificazioni.

Pesci. 20/2 – 20/3

In trigono alla Luna, il Sole dall’altra parte del cielo volge l’attenzione ai rapporti amicali. Vi accorgerete di molte cose che non avevate notato prima. La fantasia e l’intuito sono le vostre armi migliori, ma un pizzico di spirito pratico oggi non guasta.