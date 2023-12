L'oroscopo della prima settimana del 2024, un avvio pieno di speranze per i Toro ma occhio al fisico!

Buona prima settimana dell'anno! I pianeti e le stelle inaugurano questi primi giorni con lo spostamento di Marte in Capricorno: tutto si fa più razionale e ogni azione è misurata! Buon inizio anno ai Dodici!

Ariete

Perdete l'influsso marziano che da trigono magnifico diventa una quadratura che vi dà uno stop al dare generosamente. Ora esigerete che tutto sia commisurato, in amore trovate la chiave giusta e la bella Venere di trigono rende tutto magnifico, voglia di uscire e stare con la gente che amate, divertimento assicurato, mentre in famiglia le cose sembrano andare meglio!

Toro

Arriva la forza e la vigoria di Marte a darvi carica ed energia. Sembra che adesso potrete ordinare concretamente alcune cose che necessiteranno attenzione e presenza, inizierete subito a lavorare in barba alle feste e nulla vi renderà faticoso la mole poiché siete pieni di speranza, mentre con il partner è raccomandata prudenza dialettica, non esagerate e state attenti al fisico!

Gemelli

Gioite del fatto che la prima settimana del 2024 presenta per voi un problema in meno. Marte esce dall'opposizione dal Sagittario e voi respirate un'aria meno nervosa, anche se Venere ha preso il suo posto e vi stuzzica dall'opposizione a prendervi cura meglio di voi stessi e degli affetti che avete intorno. Eccovi pronti a nuovi slanci e nuove scoperte. Il week end sarà pieno di amici e amori, per i single si moltiplicano le occasioni e diminuiscono gli impedimenti.

Cancro

La prima settimana dell'anno vi esorta a correre un po' con Marte che entra in opposizione e vi richiama all'ordine. Anche la scomparsa dai radar di Venere incide sugli affetti che sembrano tornati alla loro routine e vi chiedono di fare altrettanto. Un po' di deconcentrazione affettiva per voi ma che ha il lato positivo di rendervi decisamente molto più efficienti e attivi in tutto. Occhio a non stressarvi troppo tra spostamenti e divertimenti di cui in fondo non vi importa molto.

Leone

Perdete l'appoggio di Marte ma guadagnate Venere e questo vi fa iniziare bene l'anno in maniera più morbida distesa e senza troppo essere bellicosi. Eccovi dunque arrivati a considerare le prospettive come sogni e speranze. Questa prima settimana vi rende molto più possibilisti, rimpinguando l'economia e varando una serie di piani economici che gestirete al meglio, forse parlarne con il partner vi gioverà non poco.

Vergine

È una buona settimana per voi che incontrate l'appoggio di Marte che vi darà energie e forza nella comunicazione e che vi aiuterà a prendere al meglio le vicissitudini che hanno a che fare con accordi. Anche Mercurio dirà la sua e con contrattazioni che hanno a che fare con immobili o patrimonio. Venere rimane il tasto dolente, visto che spostandosi in quadratura vi fa riflettere molto sul perché alcuni affetti non nutriti siano andati perduti, ma ci pensa il week end a risollevarvi. Un po' di inaspettata passione.

Bilancia

Inizia la quadratura di Marte che segna una certa tensione ma non la subirete, piuttosto tenderete a infliggerla, facendovi rispettare e determinando con grande decisionismo le vostre intenzioni. Intanto sembrate vincenti in una serie di faccende molto legate alle comunicazioni e forse delle prime avvisaglie lavorative promettono bene già da questa settimana dell'anno. In amore siete sempre pronti a contemplare le varie opzioni ma proprio questa settimana sembra tornare qualcuno dal passato.

Scorpione

Il vostro amico Marte torna in solido sestile e vi comincia a promettere come altri pianeti un anno migliore. Vi sentirete più stabili e più ammantati di collaborazione familiare e affettiva. Un Marte però che esige fin dalla prima settimana dell'anno una certa dose di efficienza e di presenza lavorativa e voi sarete ben lieti di prestare il vostro apporto ma sempre per via comunicativa probabilmente vi arriveranno mail messaggi e telefonate che vi permetteranno di aprirvi a qualcosa di nuovo.

Sagittario

Il vostro cielo si libera di Marte e Venere sarà liberissima di farvi esprimere al meglio è una settimana che inizia bene all'insegna dell'affetto e di buone notizie che sembrano arrivare per voi i familiari e le persone che amate. Anche dei piccoli successi lavorativi in vista ma ciò che conta di più è che l'amore sembra essere di nuovo in primo piano e se finalmente avete con l'anno vecchio anche abbandonato ciò che non vi faceva sentire amati, ecco che si apriranno nuove e grandi possibilità.

Capricorno

Siete proprio voi a ricevere Marte nei vostri gradi con tutta la sua energia e la capacità di azione che vi porteranno a poter agire. Inizia un anno all'insegna della costruzione e questa prima settimana vi darà le prove di una ritrovata voglia di fare e di agire. Eccovi pronti dunque a fare in modo da strutturare molte più cose e già dal week end potrete brindare con amici a un nuovo inizio e o a un piccolo successo che va sicuramente festeggiato!

Acquario

Marte si immerge nel mondo del vostro interiore, facendovi sentire la voglia di cambiare tutto, di attivarvi e di rendere ogni minuto prezioso. Non sempre avrete tregua in questa settimana così intensa e pregna di impegni affetti, inviti e seduzione. Come inizio anno non c'è male affatto, ricordate che Mercurio esige da voi una grande manifestazione comunicativa e professionale, mentre nel week end Venere vi mette con le spalle al muro e non potrete dire di no a una persona che vi desidera.

Pesci

Un cielo decisamente migliore adesso che Marte come forza e vigoria sembra darvi energia e quelle piccole prove della vostra solidità ormai raggiunta. Siete dunque pronti a fare di tutto per riuscire a compiere balzi in avanti che già da questo fine settimana stupiranno tutti, forse il partner vi potrebbe rimproverare di avere ancora poco spazio o poco tempo ma voi siete presi e compresi da questo nuovo avvio che promette tanto soprattutto al lavoro!