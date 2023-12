Leone, per il lavoro spedite curricula e proponetevi: l'oroscopo di oggi, venerdì 29 febbraio

Scorpione. 23/10 – 22/11

Nonostante la disarmonia della Luna nell’egotista Leone, potete contare su Venere in sestile con Plutone. Talenti nascosti da far fiorire. Utilizzate le corrette combinazioni di colore per un outfit vincente. Lasciatevi guidare dall’intuito.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Serata interessante, con Venere che lascia lo Scorpione per raggiungervi di buon grado. Accogliete il pianeta dell’amore a braccia aperte. Le avventure non si conteranno più in questo periodo. E voi non siete certo i tipi che dicono di no.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Lo spirito medianico dell’armonia fra Venere e Plutone vi rende in grado di scegliere d’impulso, senza dover per forza ragionare a lungo. Guadagnate tempo e non fatevi mai cogliere impreparati. Un piccolo successo, forse professionale.

Acquario. 21/1 – 19/2

Rispondete in maniera amichevole anche a un collaboratore che non vi ha trattato proprio con i guanti di velluto. Ci farete una bellissima figura. La Luna in opposizione vi mette di fronte a delle scelte. Non vi farete prendere dal panico facilmente.

Pesci. 20/2 – 20/3

Ogni tanto riserbo e distacco sono utili. Intuite in profondità la giustezza o meno di un’azione concreta, ma poi non vi sapete decidere. L’aperitivo con i colleghi dura molto più del previsto? Il partner potrebbe avere qualcosa da ridire.