Molti like per i Toro, ma non è tutto oro quello che luccica: l'oroscopo di oggi, mercoledì 27 dicembre

Oroscopo Barbanera di oggi mercoledì 27 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Andare sempre d’accordo non è facile, soprattutto se ci si mette la Luna in Cancro a fare da guastafeste. Esprimete i vostri sentimenti. Non tenetevi tutto dentro e non accumulate tensione. Potreste esplodere all’improvviso e sarebbe peggio.

Toro. 21/4 – 20/5

La vostra popolarità viene esaltata dal trigono del Sole con Giove. Otterrete parecchi consensi, molti like e visualizzazioni sui social preferiti. Uno sguardo ottimista vi fa vedere tutto rose e fiori. Occhio, però, «non è tutto oro quel che luccica».

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con la Luna che non vi tiene più compagnia, potreste accusare un piccolo calo di motivazione. Rimboccatevi subito le maniche senza aspettare. Dover tornare al lavoro non è certo piacevole, ma potrebbe esserlo, se ascoltaste i racconti dei colleghi.

Cancro. 22/6 – 22/7

L’opposizione del Sole alla Luna vi vede impegnati in un testa a testa e non sapete chi la spunterà. Il sestile Luna-Giove però promette molto bene! Invece di legarvi al dito un’offesa o una parola di troppo, siate pronti a perdonare con animo generoso.

Leone. 23/7 – 23/8

Se i passati giorni di festa sono stati rallegrati dalla presenza di molte persone, ora potreste sentirne la mancanza. Ma vi rifarete presto. Qualche momento di solitudine per rimettere in sesto le vostre idee e farvi trovare più pronti di prima.

Vergine. 24/8 – 22/9

Sedetevi a tavolino con il vostro team e pianificate una strategia per migliorare la situazione. Le vostre idee sembrano essere accolte positivamente. Anche se il tempo non è dei migliori, una passeggiata in centro, fra i mercatini e le luci, ci può stare.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna in Cancro è un po’ pesante da digerire per voi, così come forse il conto che vi presenta con nonchalance il cameriere al ristorante. Meglio fare buon viso a cattiva sorte ed evitare di farsi trovare impreparati. Tanto a che servirebbe?

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’entusiasmo torna fra le vostre peculiarità, grazie al trigono lunare. Con la vostra sola presenza, potete portare ordine o caos. A voi la scelta! Emotivamente una notizia ricevuta potrebbe essere un bel colpo, ma voi non vi fate buttare giù, che tempra!

Sagittario. 23/11 – 21/12

La confusione in casa è evidente e Mercurio in dissonanza con Nettuno non vi spinge di certo a sistemare la cucina e il soggiorno dove ieri avete festeggiato. Siete un po’ troppo suscettibili e scattate per un nonnulla. Guai a chi prova anche solo a contraddirvi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’amicizia tra il Sole nel vostro segno e Giove in Toro vi dà una mano a superare la disarmonia della Luna. Comunque vada sarà un successo. Non vi occorre l’applauso né il consenso delle persone per sentirvi gratificati. Però vi fa piacere!

Acquario. 21/1 – 19/2

Diligenti e metodici, non vi fate mai cogliere impreparati, neppure durante le feste. Non necessitate di troppo aiuto, ma non lo disdegnate! L’umore delle persone viene elevato, quando si trovano accanto bontà e giustizia. Voi... ci provate!

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in consonanza con il vostro segno vi darà una mano a superare l’incostanza e il nervosismo dati dalle bizze sconsiderate tra Mercurio e Nettuno. Non vi fate prendere dal panico, con la calma e il sangue freddo, potrete superare ogni ostacolo.