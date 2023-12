L'oroscopo della settimana di Natale, per gli Ariete Venere scioglie i dubbi in amore

Buon Natale ai Dodici! L'ultima settimana dell'anno riserva molti regali inaspettati: una bella Venere che slitta in Sagittario e una Luna piena. L'ultima dell'anno potentissima nel segno del Cancro, come se un pizzico della luce estiva volesse farci dono allo scoccare dell' inverno... Ancora auguri ai Dodici!

Ariete

È la settimana in cui la bella Venere finalmente arriva a sciogliere i dubbi in amore e a richiamarvi a un sogno magnifico complice anche il plenilunio che vi renderà un po' increduli e quasi incapaci di credere che un sogno possa essere diventato realtà. Certamente questa fine dell'anno per voi diventa bella e movimentata, piena di affetto e di uscite con amici. Non trascurerete neanche i familiari e con grande sorpresa qualcuno potrebbe tornare dal passato per farsi perdonare o per darvi gli auguri.

Toro

Il Natale forse non è andato secondo programma ma certamente avete tanti motivi per essere felici e pieni di voi stessi per gli ottimi risultati conseguiti. Mentre l'ultima settima dell'anno si preannuncia davvero molto stimolante. Mentre la bella Venere termina di essere un ostacolo scivolando nel Sagittario e non facendo più regime di opposizione dallo Scorpione, ecco che l'amore elimina gli ostacoli, forse una dolce promessa ed intanto la Luna vi regala un sogno dall'amico e favorevole Cancro. Sarete finalmente accontentati e pieni di grandissimo entusiasmo per qualche meravigliosa prospettiva che sembra più concreta!

Gemelli

Se questa settimana la Luna vi illuminerà il cammino, Venere non sarà altrettanto disponibile scivolando in Sagittario e accendendo il regime di opposizione ai vostri gradi. Nulla che il vostro ridanciano senso dell'ironia non sappia cogliere e forse utile questa opposta visibilità di Venere che vi ricorda tutto ciò che non siete più disposti a sopportare e i legami che volete trasformare. Il cielo è decisamente pieno di emozioni e anche di contraddizioni starà a voi compiere la magia.

Cancro

Una magnifica fine dell'anno dove ritroverete tutta la potenza della Luna. Seppure perderete l'appoggio in trigono di Venere questa Luna così potente che si compie piena nei vostri gradi vi regala tutta la magia degli affetti e del Natale. Eccovi pronti a fare del vostro meglio per manifestare affetto per recuperare e sentirvi vicini a un tempo e uno spazio che volevate vivere in piena armonia. Sarà una settimana in cui darete bando ai pensieri e preoccupazioni, anche se l attenzione del partner per voi sarà fondamentale, e la otterrete!

Leone

Un cielo molto piacevole per voi con una Luna magica che accende ogni speranza dentro di voi e vi restituisce una chiarezza interiore e spirituale molto forte e accentuata. La bella Venere vi assicura il Natale che desideravate, scivolando in Sagittario aprirà un magnifico trigono che vi regalerà amore e passione, e renderà tutto molto speciale, non escludendo anche un breve viaggio in famiglia, o con il partner. Vi sentirete al meglio e in forma e affronterete queste feste con una vigoria fisica ritrovata!

Vergine

La Luna con il suo plenilunio in questa ultima settimana dell'anno vi regalerà le certezze che sapete di avere in famiglia e tra gli amici. Gli affetti saranno chiarificatori, illuminanti e vi suggeriranno tantissime soluzioni a piccole beghe che lavorativamente ancora vi inseguono, un po' meno in amore dove l'inizio della quadratura di Venere vi farà riflettere sugli errori di impostazione con il partner e come affrontarli. Chi è single troverà la morbidezza necessaria per perdonare se stesso e aprirsi meglio e diversamente agli altri.

Bilancia

Il plenilunio con la sua potenza preponderante vi potrebbe fare sentire stanchi e desiderosi di riposo in questa settimana tutta emotiva e dedicata alla famiglia e agli affetti futuri, quelli da programmare e agli eventi che sapete già per forza di cose vi travolgeranno, avendo innescato moltissimi cambiamenti c'è una sottile sospensione di quanto ancora gli eventi dovranno dare risposte e risvolti. In amore la bella Venere si risveglia per voi in Sagittario e forse da lontano penserete a qualcuno che vi ha colpito.

Scorpione

Venere esce dai vostri gradi e dopo le sue liti in opposizione con Urano sicuramente è meglio così, passando in secondo campo ideale facendovi il regalo di diventare questa settimana per voi più oggettiva e concreta e quindi di far maturare affetto e benessere per come avete alacremente lavorato e sperato. La Luna vi accende di magia e fascino ed è proprio il suo plenilunio che apre la strada a mille nuovi risvolti che vi scalderanno il cuore.

Sagittario

Date pure il benvenuto a Venere che riscalda e riaccende i fuochi di amore e passione nei vostri gradi. Ecco finalmente un passaggio del tutto positivo che vi dinamizza e che accende nuove possibilità. Molti di voi questa settimana si chiederanno se sono pronti ad abbandonare le vecchie strade in amore per abbracciarne di nuove e finalmente prendere un nuovo corso in amore nella vostra vita, è acceso finalmente il cielo e la Luna piena vi aiuterà a rendervi conto di quanto in passato è stato perduto forse per qualche esagerazione di troppo.

Capricorno

Ospitate il Sole e un Plutone uscente in questa ultima settimana dell'anno che vi vede rinsaldare le energie e sentirvi più forti. È arrivato il momento di indagare in profondità i vostri sentimenti e la bella Venere si sposta proprio nel luogo in cui sarà meno visibile ma molto più profonda. Se da bravi scetticoni ancora non credete alla bellezza che avete intorno è questa la settimana adatta per dipanare ogni dubbio e convincervi che siete davvero di nuovo felici!

Acquario

Per quanto l'avete evitata, adesso Venere non potrà più essere elusa da voi. Eccovi una bella Venere in ideale dodicesimo Campo che vi stimolerà in maniera del tutto nuova e renderà possibile la piccola fortuna e la realizzazioni di tanti sogni e soluzioni. Sogni magnifici con la pienezza della Luna in Cancro che vi regala emozioni sottili e tante piccole stanze della memoria che si riaprono per salutare un anno difficilissimo ma da cui potete dichiarare a pieno titoli di aver fatto davvero i miracoli! Auguri!

Pesci

L'ultima settima dell'anno ha un che di magico. Neanche i dispetti di Venere che entrerà in quadratura riusciranno a farvi distogliere lo sguardo dal futuro e da ciò che vi è strettamente caro. Il vostro cielo si illumina con un plenilunio in Capricorno di trigono che vi lascia assolutamente senza fiato e vi regala la piena magia dell'affetto e della riscoperta del vostro patrimonio affettivo e il vostro spessore professionale che sarà meglio premiato!