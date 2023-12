Gemelli, le vostre idee avranno una marcia in più: l'oroscopo di oggi, domenica 24 dicembre

Oroscopo Barbanera di oggi, domenica 24 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Grazie al sestile lunare e all’arrivo della Vigilia di Natale, vi sentite in gran forma e non vedete l’ora di consegnare i vostri regali. Le aspettative sono alte, ma non sempre combaciano con la realtà. E non tutti esprimono ciò che pensano.

Toro. 21/4 – 20/5

Prima di lasciarvi, la Luna vi dona abilità inventiva, con il sestile di Nettuno e una grande forza di volontà, grazie al trigono con Plutone. Avete molti preparativi da fare. Dietro i fornelli sembrate quasi dei veri chef, con tanto di cappello!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Vincete la timidezza e la ritrosia della quadratura Luna-Saturno, specie se siete invitati in casa di parenti o amici che non vedete da tempo. Tra una chiacchiera e un brindisi in attesa della mezzanotte, riuscirete a sciogliervi completamente.

Cancro. 22/6 – 22/7

I pensieri vanno anche a chi magari non sta molto bene in questo momento. Pensate a fargli gradita visita per augurargli un buon Natale. Non serve strafare per festeggiare questo giorno. Avete una bottiglia di prosecco da mettere al fresco?

Leone. 23/7 – 23/8

Organizzati gli ultimi preparativi per domani, con il sestile della eclettica Luna in Gemelli, potete anche portare i vostri cari a vedere un film. Mentre pensate a far divertire gli altri, vi divertirete voi stessi. Non avete chissà quali altri desideri!

Vergine. 24/8 – 22/9

Al lavoro non hanno accolto la vostra richiesta di ferie? Dover sgobbare anche oggi non vi piace, non vedete l’ora di poter stare con la famiglia. Fate di necessità virtù, e pensate al servizio che rendete agli altri con il vostro duro impegno.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con la Luna in Gemelli le vostre idee avranno una marcia in più. Ottimi gli spunti per scrivere al partner un biglietto di auguri perfetto. Anche se siete molto occupati, non dimenticate di chiamare gli amici che non sentite da tempo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Avete già ricevuto i regali, ma non volete aprirli prima dello scadere della mezzanotte. Avete paura che uno vostro non sia piaciuto molto. Un atteggiamento generoso vi permette di superare ogni momento difficile con magnanimità.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Dato che è la Vigilia di Natale, concedete alla dolce metà carta bianca sul come apparecchiare la tavola imbandita per il cenone. Non discutete! Siete quasi certi di fare una bella figura con gli invitati, nonostante l’esigente Luna in Gemelli.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La prosperità del Sole in sestile a Saturno vi fa ben sperare. Forse tra i doni che vi porterà Babbo Natale, c’è proprio quello desiderato. Abilissimi nell’allestire i preparativi per le feste, date anche una bella mano a un amico in difficoltà.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il cinema con gli amici sarà divertente, e pensare che all’inizio non volevate andarci! Vigilia di Natale al top, grazie al trigono lunare. Se gli altri pendono dalle vostre labbra per un discorso a tono, non fateli aspettare. Potete farcela!

Pesci. 20/2 – 20/3

La quadratura della Luna a Saturno vi mette i bastoni fra le ruote, facendovi arrivare tardi all’appuntamento. Ma il sestile Sole-Saturno vi aiuterà. Potreste anche fare tutto da soli, ma nell’organizzare il cenone meglio dare un giusto ruolo a ognuno.