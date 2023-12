Gemelli, mettete un po’ di musica e siete pronti per il Natale: l'oroscopo di domani, venerdì 21 dicembre

Oroscopo Barbanera di domani, venerdì 22 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Ora che la Luna vi abbandona, sarete forse meno irrequieti. La dolce metà vi chiede di accompagnarla a fare alcune commissioni... accettate subito! Non proferite sentenze su persone che non conoscete e soprattutto siate sempre pronti a ricredervi.

Toro. 21/4 – 20/5

Chiedete le cose in maniera gentile, e otterrete tutto. Arrabbiatevi, e resterete a becco asciutto. Ecco la sentenza della Luna congiunta a Giove. Non aspettatevi molto, e riceverete qualcosa in più di quanto preventivato. Vi saprete accontentare.

Gemelli. 21/5 – 21/6

I risultati non vi soddisfano al cento per cento, eppure le cose non stanno andando male. Forse vi state giudicando troppo duramente da soli. Mettete su un po’ di musica. Essenza di cannella o arancia. E già siete pronti per il Natale alle porte.

Cancro. 22/6 – 22/7

Non perdete il vantaggio che vi dona il sestile lunare. Dialogo con il partner per mettervi d’accordo anche su faccende pratiche comunque necessarie. Se voi preparate l’aperitivo per gli ospiti, l’altro potrà sistemare la casa. Tutto da soli è impossibile!

Leone. 23/7 – 23/8

Non riuscite ad essere immuni all’agitazione degli ultimi giorni prima delle festività. Tra menu da ultimare, inviti da fare, non avete tregua. Ricontrollate la lista della spesa. Per via della quadratura lunare, potreste dimenticare qualcosa.

Vergine. 24/8 – 22/9

La perfetta armonia della Luna nei vostri confronti vi aiuterà nell’organizzare le vacanze di Natale, se disponete di qualche giorno di ferie. La calma è un dono, specialmente in giorni piuttosto movimentati dove tutti corrono all’impazzata.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La frenetica attività dei giorni prenatalizi può essere divertente, ma alla lunga vi stressa. Ritagliatevi dei momenti di benessere tutti per voi. Certi frutti non potrete raccoglierli nell’immediato. Non potete far altro che attendere pacatamente.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’ingresso della Luna nel vostro segno opposto, il Toro, vi rende le cose più complicate, ma d’altronde se voi non siete al top, non reagite. Non nascondetevi dietro un paravento. Prendetevi le vostre responsabilità con le persone che amate.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Sogni armoniosi quelli donati dal trigono Sole-Luna. E se la notte porta consiglio, la giornata sarà interessante da ogni punto di vista. Dai rapporti con gli altri potete ricavare grande gioia e soddisfazione, a patto che non li ignoriate.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il Sole congiunto a Mercurio vi supporta nel redigere un’importante relazione e nella scrittura creativa. Ottimi gli spunti mentali e dialettici. La perfetta armonia lunare con Mercurio vi regala charme a sufficienza per far abboccare la preda.

Acquario. 21/1 – 19/2

La pesante Luna in Toro mal si addice a uno spirito irrequieto come il vostro. Eppure, potreste imparare anche a darvi una bella calmata. La vostra compagnia non è forse delle migliori, ma apprezzate di ognuno le sue intrinseche qualità.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con il sestile Luna-Saturno continua il vostro periodo “morigerato” in cui fare a meno degli eccessi. Una fetta di pandoro però ve la concederete! Dietro ogni momento bello c’è una adeguata preparazione. Serietà e responsabilità ora vi guidano.