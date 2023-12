Oroscopo della settimana del solstizio d'inverno: Bilancia, in amore prendetevi una pausa mentale

Settimana in cui trionfa il solstizio d'inverno, una nuova luce per i dodici che lucidamente e lentamente si avviano a trascorrere le Feste di Natale con un senso di ritrovata armonia intima e un po' più privata. Buon inverno ai Dodici!

Ariete

I balletti di Sole e Mercurio che si scambiano i ruoli nei gradi dello zodiaco vi influenzeranno non poco durante questa settimana in cui l'attenzione sarà focalizzata sulla comprensione dei limiti e degli ostacoli che ancora vi impediscono di esprimervi al meglio, ma proprio perché prenderete consapevolezza, troverete interessante buttarvi a capofitto nelle avventure nelle serate con amici, nelle novità che vi coinvolgono e vi aiutano a darvi una visione d'insieme del vostro operato di cui sarete fieri. Inoltre in amore la passione non vuole dare spiegazioni ma si rende dominante!

Toro

Una settimana che da giovedì rende tutto un precipitare di cose a cui dovrete fare fronte, forse perché i programmi e le aspettative per queste feste sono davvero alte, e voi non farete altro che incalzare con i tempi, dimenticando che la fretta non è mai stata vostra amica. La bella Venere crea tensioni e forse ciò che avevate programmato con il partner dovrà essere subordinato alle esigenze familiari. Il più bel regalo che vorreste trovare sotto l'albero è quello di sentirvi più visti e adorati dai vostri affetti.

Gemelli

Seppure il Sole ha smesso di farvi i dispetti, niente vi urta di più che avere Mercurio, il vostro pianeta contro, che ritorna in opposizione a farvi i dispetti. Sicuramente sarà una settimana piena di riflessioni, ma che non sembrano erosive della certezza che siete amati e che la vostra generale condizione esistenziale sembra essere giunta a un punto molto importante di maturazione che vi darà gli strumenti per creare un nuovo modo di relazionarvi!

Cancro

È inverno... tocca a voi tirare fuori le vostre migliori qualità, osservando e facendo al tempo stesso sentire le persone che amate nelle condizioni più felici ed intense possibili, la vostra realtà sembra potere dare altri frutti, facendovi concentrare su tutto ciò che di nuovo è arrivato nella vostra vita come condizioni e programmi che determinano assetti diversi e maggiore mobilità, voglia di casa di nostalgia di affetti veri, da adesso vi dovrete produrre in un maggiore scambio, il dono più bello per chi vi ama è la vostra presenza affettiva!

Leone

Anche per voi, estivi come siete, l'inverno e la sua prima settimana rappresentano introspezione e contrazione, magari vi sentirete meno manifesti, meno brillanti, ma sicuramente con una marcia in più rispetto ai ben fatti delle ultime settimana. Qualche sogno nel cuore e un buon ritiro in famiglia e nell'intimità della coppia che vi farà stare decisamente bene. È arrivato il momento di esigere da tutti una certa stabilità e voi in famiglia sarete dolcemente esigenti!

Vergine

Questa settimana ha significati planetari molto complessi per voi che siete a un punto di svolta e che determinate con il vostro modo di fare un atteggiamento nei confronti delle cose che, anche se non vi aiuterà a risolvere molto praticamente, sicuramente vi darà la prova di quanto siete forti nell'accettare i tempi poco propizi per i vostri progetti o aspettative. È nella riscoperta della comunicazione affettiva che vi ritroverete sereni e felici, mentre è nella famiglia e nella sicurezza che vi dà il vostro nucleo che ritroverete la vostra felice sicurezza che vi aiuterà a vedere il futuro con meno ansia.

Bilancia

Seppure vi sforzerete di avere un atteggiamento energico e intenso grazie all'appoggio di Marte, Venere è un po' nevrotica per adesso e non desidera altro che riposare, per ripulire i pensieri e per non doversi occupare di tantissime cose tutte insieme. Sicuramente nell'affetto familiare troverete calma e sentimento, mentre nelle controversie pratiche avrete ragione di un lungo e complesso iter di cose che vi aiuteranno a festeggiare aspettando ancora risvolti positivi che non tarderanno ad arrivare. Anche in amore prendetevi una pausa mentale.

Scorpione

Una settimana piena di sana accettazione per tutto poiché siete supportati bene dall'ingresso del Sole invernale, mentre Venere ancora non fa miracoli nei vostri gradi siete sempre più per una semplificazione del tutto, non aggiungendo nulla che vi porta ad appesantirvi. Sarà una settimana serena senza cercare niente di ciò che già non avete, tutta la vostra realtà è in lenta trasformazione, osservate.

Sagittario

Settimana in cui perderete la presenza del Sole nei vostri gradi che decreterà l'inizio di un inverno pieno di cose da fare e la vostra capacità di adattamento regnerà sovrana facendovi recuperare tempo e spazio e donandovi la quasi capacità di essere ubiqui. Il vostro cielo è decisamente preso da tante cose, forse per dimenticare qualcosa che non funziona o lasciare al destino una serie di relazioni che non sono proprio soddisfacenti.

Capricorno

Ed ecco la settimana che inaugura la vostra stagione. Come Cardinali d'inverno aspettavate questo momento per ricaricarvi e per sentire luce e armonia intorno a voi che siete sempre pronti a creare dal nulla nuovi progetti e nuove costruzioni. Ma il resto degli astri vi vuole un po' più fermi e contemplativi dei risultati che sicuramente avete ottenuto nel lavoro e di tutto ciò che verrà da ora in poi, mentre in amore vi concedete come raramente alle dolcezze del sentimento che vi pervade... meglio di così…!

Acquario

Se volevate trovare un po' di stabilità sotto l'albero di Natale certamente troverete un magnifico sestile tra Sole e Saturno che rendono tutto molto solido e intenso. Eccovi presi da tante proposte che vi rendono assolutamente più dinamici, fluidi e pieni di vita e prendere in mano molte situazioni che rendono importante ogni decisione al lavoro, mentre si affollano le idee sui sentimenti che vi tengono d'assedio e molte delle persone a cui normalmente non concedete un'apertura si sentiranno accolte nel vostro brillante modo di rendere ogni comunicazione speciale, passione sotto l'albero.

Pesci

È una settimana in cui vi sentirete di abbandonare la prima linea che vi vede impegnati e coinvolti al lavoro e nei rapporti personali, avete deciso di stare bene e guardare alle prospettive future, eccovi accontentati e pronti a nuove vicissitudini che sembrano stagliarsi per voi in maniera prospettica come positive, mentre in amore vi chiuderete nella vostra intimità con il partner eviterete di dialogare con chi non ha orecchie per sentire, anche se a volte è più forte di voi l'istinto salvifico nell' intervenire...