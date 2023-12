Ariete, sarebbe meglio mettere tutte le carte in tavola e chiedere spiegazioni: l'oroscopo di oggi, venerdì 15 dicembre

Oroscopo Barbanera di domani, venerdì 15 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Quando la fiducia viene meno, diventa molto più difficile collaborare. Sarebbe meglio mettere tutte le carte in tavola e chiedere spiegazioni. Non è facilissimo dare il meglio di voi e per questo restate un po’ in disparte. Periodo transitorio.

Toro. 21/4 – 20/5

Il trigono lunare con Urano non vi permette di restare in silenzio di fronte a un’ingiustizia. Eccovi prendervi tutta la responsabilità. Una visione romantica della vita di coppia non vi fa vedere i problemi come tali, ma come opportunità.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Gli insegnamenti sono duri da recepire, soprattutto se voi non ne volete. Prima o poi però la lezione dovrete impararla. Un po’ di umiltà! Le vostre idee sono troppo ballerine per sfociare in qualcosa di concreto. Ansia da prestazione.

Cancro. 22/6 – 22/7

Per colpa della Luna nel vostro segno opposto, potreste scontrarvi con qualcuno che rappresenta per voi l’autorità. Un genitore o magari il vostro capo? Se l’effetto ottenuto non è proprio quello desiderato, non vi resta che cambiare la vostra tattica.

Leone. 23/7 – 23/8

Offrite volentieri il caffè a quel collega, anche se non vi sta proprio simpatico. Magari ha comunque cose interessanti da rivelarvi. Quando meno ve l’aspettate, magari proprio dietro l’angolo, ecco una bella occasione da non perdere.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con il trigono lunare i vostri progetti prenderanno una bella impennata. Pronti sulla linea del via? Gli altri resteranno a bocca aperta. Non avete bisogno di aiuto, perciò potete pure rifiutare un compromesso che non vi è congeniale.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Ricomperare le decorazioni natalizie ai grandi magazzini non vi entusiasma affatto. Ma alla fine vi fate prendere dallo shopping compulsivo. Alla cassa c’è una fila interminabile? Occorre munirsi di una bella dose di pazienza per non litigare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Vi ritenete capaci di aggiustare un elettrodomestico senza spendere nulla? Ottimo, ma se non siete molto esperti, meglio affidarvi a un elettricista! “Chi più spende meno spende”, dice l’antico detto. Forse sarebbe meglio evitare del tutto l’avarizia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Giornata non proprio avventurosa. Tuttavia, una visita di un parente potrebbe rivelarsi meno noiosa del previsto. Ci tenete a fare bella figura. Non ce la fate proprio ad accontentarvi. Il percorso sarà più lungo, ma la meta raggiunta vi ripagherà.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna risplende ancora nel vostro cielo e grazie ai buoni rapporti con Urano, Nettuno e Plutone, vi dona energia, intraprendenza e desiderio di riuscire. Non dovete nascondere il vostro talento, ma metterlo a disposizione del team con cui collaborate.

Acquario. 21/1 – 19/2

La tensione è palpabile e non riuscite a gestirla come vorreste? Approfittatene per uscire e tra una compera e una commissione, tutto passa. Avete trascorso un periodo da soli, ma forse adesso è venuto il momento di drizzare le antenne.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il sestile Luna-Nettuno vi permetterà di inventare una bella scusa per evitare un lavoro noioso. Se nessuno se ne accorge, andrete alla grande. Piccoli stratagemmi ingegnosi vi guidano. La meta è sicura e vicina, se non vi fermate a sparlare.