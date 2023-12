Toro, quando vi sentite giudicati non riuscite a dare il meglio: l'oroscopo di oggi, mercoledì 13 dicembre

Oroscopo Barbanera di oggi, mercoledì 13 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

I preziosi consigli che elargite sono azzeccati al cento per cento, grazie alla perfetta consonanza con la Luna. Vi portate dentro molta adrenalina. Passo svelto e sicuro. Attraversate le zone malferme per giungere al più presto a un solido terreno.

Toro. 21/4 – 20/5

Quando vi sentite giudicati, non riuscite a dare il meglio. Forse il vostro superiore voleva solo elogiarvi, ma voi avete capito il contrario. Avete il diritto di fare le vostre richieste precise. Ma non è detto che vengano accolte, almeno per ora.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Umore ballerino, per colpa della Luna in opposizione fino al pomeriggio. Cercate di non prendervela troppo in una discussione. Divergenze di opinione. Avete ragione, ma non riuscite a dimostrare al vostro interlocutore la giustezza della vostra idea.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se non vi fidate al cento per cento, non riuscite a costruire qualcosa di solido e duraturo. Tutto inizia da una approfondita conoscenza. A poco serve piangere sul latte versato. Fate in modo che in futuro certe situazioni non si ripetano.

Leone. 23/7 – 23/8

Non fatevi sfuggire una bella opportunità. Con il favore della Luna in Sagittario, avete già un bel vantaggio nei confronti di altri pretendenti. Il sipario si apre e vi mostra sulla scena. Non è certo il momento migliore per fare un passo indietro.

Vergine. 24/8 – 22/9

Vi potreste accorgere di un piccolo errore commesso per superficialità. La prossima volta farete più attenzione e non dovrete correre ai ripari. Meglio cominciare per tempo a stilare una lista dei regali che dovete ancora acquistare per Natale.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Grazie alla concentrazione, il risultato del vostro percorso sarà eccellente e supererà le vostre aspettative. Progetti utili da portare avanti. Nessuno regala nulla per nulla. Piuttosto che stare fermi ad aspettare, cominciate a spedire curricula.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Manca poco all’arrivo dell’inverno, ed è difficile dire di no a una bella tazza di cioccolata calda fumante. Potete permettervi uno strappo alla regola. Per non commettere errori banali o sviste evitabili, chiedete sempre consiglio a chi ne sa più di voi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non esagerate con gli sforzi fisici, se non siete già abbastanza allenati. Per una volta prendete l’ascensore, se dovete portare borse pesanti. Con la congiunzione Sole-Luna potreste aver bisogno di coccole. Perché non farlo capire al partner?

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il sestile della Luna, in arrivo nel vostro segno, con Saturno vi suggerisce di non fare tardi a un appuntamento di lavoro o galante che sia. Presentazione ineccepibile: è vero che l’apparenza inganna, ma è pur sempre un bel biglietto da visita.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con la creatività potreste segnare un bel punto a vostro favore. Non fatevi intimidire dalle altre persone, né tantomeno dai possibili giudizi. Il giusto tocco estetico vi aiuterà a fare la differenza. Non basta che il tutto sia funzionalmente a posto.

Pesci. 20/2 – 20/3

La giornata inizia nella bizzarra confusione della dissonanza della Luna a Nettuno, ma termina nel rigore responsabile del suo sestile con Saturno. Se potete, spostate un impegno al tardo pomeriggio. Avrete molte più probabilità di eccellere.