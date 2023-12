Leone, riuscirete a perdonare facilmente una ragazzata: l'oroscopo di oggi, martedì 12 dicembre

Oroscopo Barbanera di oggi, martedì 12 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Avrete la possibilità di rimediare a un errore correggendo il tiro, per merito della Luna nell’amico Sagittario. Momento assai favorevole. Un colloquio di lavoro andrà benissimo. Restate concentrati, e rispondete decisi e a tono alle domande.

Toro. 21/4 – 20/5

Alcuni scogli da superare sono più una prova di coraggio che altro. Non siate timidi, se dovete conoscere nuove persone, la semplicità paga. La pazienza è il vostro punto di forza, ma per una volta potreste aver bisogno di un altro input.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con la Luna nel vostro segno opposto, meglio uscire per fare una piccola passeggiata, se il tempo di questa giornata dicembrina ve lo permette. Avete bisogno di sgranchirvi le gambe, ma soprattutto di non pensare in maniera ossessiva a una cosa.

Cancro. 22/6 – 22/7

Occorre fare un po’ di pulizia. Cominciate con l’eliminare dal computer i file che non vi servono più e poi, via i contatti che non riutilizzereste. Energeticamente parlando, tutti quegli oggetti che magari accumulate sono un blocco non da poco.

Leone. 23/7 – 23/8

Riuscirete a perdonare facilmente una ragazzata, grazie all’ottimismo che vi ispira la Luna in trigono al vostro cielo, basta che non si ripeta. Patti chiari, amicizia lunga. Di certo non amate dover ripetere le cose due volte, perciò fatevi capire!

Vergine. 24/8 – 22/9

Non potete proferire parola per paura di intromettervi in affari non vostri. In mezzo ai due litiganti in questo caso non sapete che fare. Per colpa della Luna in quadratura, vi conviene restare nelle retrovie e non fare alcun passo falso.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Allettati dalla Luna in un segno a voi affine, potreste fare il passo più lungo della gamba. Attenti però, difficile sarebbe tornare indietro. Una telefonata inaspettata vi porta via molto tempo, e voi non volete in nessun caso sembrare scortesi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non rinunciate a un momento di calma in cui godervi un bel film o leggere un romanzo. Non serve strafare al lavoro. Il capo ha la testa altrove. Nella vita a due potete dare molto di più. Se vi ci metterete d’impegno, potrete cancellare i musi lunghi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con la Luna in casa vostra congiunta a Marte, le energie non mancano, ma a volte potreste non sapere come sfruttarle al meglio. Occorre calma. Se farete le cose con foga, difficilmente risulteranno perfette come desiderate, e dovrete rimetterci mano.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Nella coppia potreste aver bisogno di un piccolo momento di stacco. Non prendetevela a male. Una pausa è il preludio a un bello slancio. Andate oltre un diverbio per divergenze di opinione. Voler avere ragione per forza a cosa può servire?

Acquario. 21/1 – 19/2

Attività di gruppo favorite dal sestile lunare. Aprite le porte della condivisione, se volete far brillare le vostre idee e illuminare gli altri. Accettate di condividere oneri e onori. Vi conviene, anche se al principio potreste non guadagnare molto.

Pesci. 20/2 – 20/3

Vi fate prendere la mano, ma poi non ce la fate a frenare il desiderio di shopping compulsivo. Meglio non svuotare del tutto il portafogli! Nervosismo a parte, colpa della dissonanza della Luna, dovreste trovare il vostro ritmo personale.