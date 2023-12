Oroscopo della settimana, nuove amicizie in arrivo per i Leone

Settimana che vede protagonista il Novilunio in Sagittario che vorrà cambiare e fare rinascere ogni cosa all'insegna dell'istinto. E mentre Mercurio si fermerà, ci sarà il tempo per i dodici di ascoltarsi nel profondo e constatare che tutto può ripartire di nuovo! Buona settimana ai Dodici!

Ariete

È una settimana fatta di emozioni e di qualcosa che vi entusiasma, come un'onda travolgente che vi porta su e poi vi fa fluttuare in un mare in cui vi sarà dolce naufragare. Il vostro cielo è assolutamente contrassegnato da un novilunio davvero molto importante che vi porta a fare e vivere una serie di faccende di cuore, con il ritrovato entusiasmo marziano che vi caratterizza. Sarà dispettoso solo Mercurio che ad un certo punto inizierà il suo moto retrogrado e vi farà sentire di nuovo interrotti nel dialogo a due, ma nulla ormai a cui non siate già avvezzi.

Toro

Settimana da grandi prese di coscienza. Sembra infatti che siate al culmine e di un percorso che vi porterà a fare del vostro meglio per non affaticarvi più con cose e persone che vi stressano. Sembrate tutti al centro dell'attenzione e siete assolutamente pieni di grande forza con cui connetterete molte idee e deciderete che siete un po' pressati da quanto vi sentite osservati e sempre messi al vaglio di tanti giudizi che provengono da aspettative nei vostri confronti, mentre sentite di aver avuto poco tempo per soddisfare le vostre, agite al meglio e siate gentili nel dire «no grazie».

Gemelli

Si accenderà la Luna nel vostro cielo e per un po' si spegnerà Mercurio. Ecco che i giochi dei pianeti con le loro regolo vi prepareranno a una settimana speciale in cui la potenza del novilunio vi convincerà in regime di opposizione che è tempo di mutare di cambiare e di raggiungere, finalmente, la vostra realtà fatta anche di una chiusura con il passato che sembra finalmente darvi tregua ed aprirvi ad un nuovo modo di pensare e di amare. Mentre Mercurio smetterà di andare avanti e si fermerà per lasciarvi sospesi con queste consapevolezze e questi nuovi sentimenti.

Cancro

Mentre il dispettoso Mercurio vi dichiarerà guerra e non solo, si fermerà facendovi sentire privi dell'appoggio comunicativo, ecco che ci pensa Venere a ravvivare le cose, facendo dal suo caldo trigono tutte le follie che in fondo vi va di stare ad osservare, come un riflesso delle vostre intime pulsioni. Siete pronti a fare e dire di tutto in amore e per amore, ma guai a utilizzare logica o analisi, non è il momento, date semplicemente sfogo ad un divenire continuo sotto il segno dei sentimenti e delle pulsioni momentanee, nelle coppie non è il caso di chiarire adesso.

Leone

Molti di voi per adesso stanno godendo di un periodo all'insegna della coppia e dei viaggi, ma non tralascerete di essere alla ricerca di qualcosa anche nei momenti ludici. Sentite dentro di voi infatti la pulsione ad andare lontano, a cambiare vita a fare sì che le vostre realtà possano in qualche modo godere della svolta giusta e delle condizioni ideali per potere varare un progetto tanto atteso. Ed eccovi ancora ambiziosi, nonostante Nettuno e i suoi miraggi tentino di farvi confondere un po', ma non avrà ragione della vostra fierezza di carattere. Nuove amicizie possono aprire nuove prospettive.

Vergine

Con Mercurio che si ferma e il novilunio contro, non sarà semplice assecondare i sogni ed i desideri. Sembra che tutto si sia fermato ancora una volta, ma è solo temporaneo. Certamente la fretta di vivere il vostro sogno e di conquistare infine quelle dimensioni più agili e comode che da tempo inseguite come dimensione, per adesso dovrà sostare assediato dalla realtà che esige la sistemazione e la condizione adatta per tutto. Eccovi quindi impelagati in nuovi pensieri, a volte arrendevoli, a volte pieni di voglia di sognare e di vivere. Gli aneliti che inseguite sono si ambiziosi, ma una sosta non farà sicuramente scemare gli entusiasmi che nutrite, e che più in la vedrete realizzati.

Bilancia

Settimana super comunicativa per voi che state attraversando un periodo davvero intensissimo e pieno di risvolti tanto attesi e risposte che finalmente vi piacciono e vi appagano. Pronti a vivere il meglio e a dare sempre più significato alle cose, avete un forte istinto alla comunicazione e vivrete una serie di faccende davvero importanti intorno a voi e molti ritroveranno dei passaggi dimenticati che forse nel frenetico incalzare degli eventi vi siete persi. Il cielo si apre con una splendida Luna che vi fa venire voglia di comunicare e relazionarvi meglio. Anche in amore vi sentirete più liberi dai pesi, una volta che avrete detto al partner tutto ciò che sentite.

Scorpione

Settimana un po' caotica e confusa, questa, da un punto di vista sentimentale. In molti proverete a farvi capire o a comunicare in maniera oggettiva le vostre esigenze personali, il vostro cuore è sempre alla ricerca dell'interlocuzione giusta, ma Mercurio smetterà per un po' di trasmettere e voi sarete in balìa di un ascolto che forse non sarà soddisfacente o confusamente rispondente alle vostre istanze. È ora di non puntare troppo sugli altri ma solo su voi stessi, provate a dirigere il vostro dialogo verso qualcuno o qualcosa di costruttivo anche al di là della solita cerchia di affetti.

Sagittario

Splendido cielo per voi questa settimana. Ci voleva, dopo tanto tempo. Ed eccovi pronti a ricevere un novilunio tutto per voi, la Luna infatti si farà nuova per voi nei vostri gradi, congiungendosi a Sole e Marte regalandovi fuoco e passione. È doveroso però segnalare che Mercurio si ferma e che le aspettative che avevate nei confronti degli altri si dovranno accontentare di una certa indifferenza, ciò non vi impedirà però di vivere al meglio emozioni ed intimità che sono solo vostre! Com'è giusto che sia, affrettatevi a concludere accordi poiché si prevede un fermo negli affari per un po'.

Capricorno

Ci penserà Venere a farvi perdonare il silenzio di Mercurio che sta per arrivare, sarete infatti per il rotto della cuffia capaci di concludere gli affari che vi premevano prima che il pianeta inizi il suo moto retrogrado, mentre Venere amicissima vi farà godere delle mollezze dell'amore. Con Mercurio nei vostri gradi retrogradi vi si raccomanda di non esprimere troppi pareri o di addivenire allo scontro con colleghi o collaboratori, anche con il partner non è il caso di discutere. Sembrate animati da una vis intensa e piena di vita e di passione, concentratevi su ciò che di bello c'è nel vostro presente!

Acquario

Settimana alquanto contraddittoria per voi, visto che se da un lato la Luna protagonista di questi giorni vi spinge a sognare a vedere amici e darvi ai ludibri, la quadratura di Venere vi rende alquanto intolleranti alle cose che non vi piacciono di solito, più che mai adesso, mentre il lavoro risente di una certa svogliatezza e demotivazione, preferite adeguare gli sforzi ai risultati senza troppo stupire con effetti speciali come al solito, sembrerebbe più che altro una maturazione, doveroso nel rispetto di voi stessi, continuate dunque a fare a modo vostro, ricordate però che lo zodiaco vi stupirà, e l'amore pure!

Pesci

Avete compiuto enormi passi avanti nel lavoro e nella maturazione professionale, adesso non vi resta che aspettare e con Mercurio che si fermerà certamente così si dovrà fare, eccovi pronti a fare del vostro meglio per vivere questo momento che la Luna dispettosa in quadratura riempirà di emozioni contrastanti ma passeggere, non temete più i malintesi al lavoro né in amore, godetevi la vostra vita e cercate di fare del vostro meglio per attendere un periodo di maturazione di poche settimane in cui sarete finalmente gratificati...