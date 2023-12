Capricorno, avete charme e fascino seduttivo: l'oroscopo di oggi, sabato 9 dicembre

Oroscopo Barbanera di oggi, sabato 9 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Anche se non potete esaudire tutti i sogni, ciò non vuol dire che dobbiate gettare la spugna. Si tratta solo di aspettare il momento giusto. Volete apparire ciò che non siete, ma in questo modo vi preparate un terreno scivoloso sotto i piedi.

Toro. 21/4 – 20/5

Non tentate troppo la sorte. A causa della Luna opposta a Giove, meglio che non vi troviate nella condizione di dovervi arrampicare sugli specchi. Certi moti associativi alla fine non vanno per il verso giusto? Pazienza, cercate altre persone.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Siete pronti e disponibili a fare più di un favore, anche senza chiedere nulla in cambio. Le richieste della dolce metà però sono parecchio oppressive! Date un colpo al cerchio e uno alla botte: un atteggiamento troppo esigente alla fine non paga.

Cancro. 22/6 – 22/7

Sensibilità a fior di pelle, grazie alla Luna nell’amico Scorpione. Capite con precisione dove il vostro interlocutore vuole andare a parare. Affetti da consolidare con una bella uscita insieme a tu per tu, e magari alla fine un bel brindisi.

Leone. 23/7 – 23/8

Alcuni sbalzi d’umore potrebbero non essere facilmente gestibili, per colpa dell’intensa Luna in Scorpione che tira fuori magagne nascoste. Delle inimicizie prima celate ora diventano palesi. Che fare? Non vorreste agire sconsideratamente.

Vergine. 24/8 – 22/9

Vi ritrovate a parlare del più e del meno con il vicino di casa che non incontravate da tempo. Alla fine, non è affatto male come persona. Certi pregiudizi cadono di netto. Meglio così, potreste avere una visione più limpida delle cose.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Dopo avervi regalato qualche grattacapo fastidioso per via del litigio con Plutone, la Luna vi abbandona e vi lascia un po’ più tranquilli. La lucidità non è al massimo, ma d’altronde è sabato, e se avete il giorno libero, potrete rilassarvi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Carisma e raffinatezza sono i doni portatevi dalla congiunzione Luna-Venere, unitamente alla possibilità di una serena vita di coppia. L’opposizione Luna-Giove consiglia di fare scelte poco rischiose. Alla fine, piove sempre sul bagnato.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Dopo giornate piuttosto positive, vi potreste sentire meno arditi e combattivi. Anche se un po’ contrariati, potreste rendervi più disponibili. Se il vostro partner vi chiede di andare insieme a fare un giro per lo shopping, non potete rifiutare.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Lo charme seduttivo del sestile lunare con Mercurio è l’ideale per fare sicuramente colpo su una persona che ritenete piuttosto intrigante. Vi accorgete prima degli altri di alcune opportunità, e riuscirete a soffiarle loro da sotto il naso.

Acquario. 21/1 – 19/2

Preoccupati per la vostra reputazione per colpa dell’insidiosa Luna in Scorpione? Meglio vivere al cento per cento il presente, senza remore. Il partner vi perdonerà per un piccolo ritardo. L’importante è non farci l’abitudine e chiedere scusa.

Pesci. 20/2 – 20/3

La fiducia nel vostro operato non può essere delusa senza pensieri. Per merito del trigono Luna-Saturno, eccovi precisi e puntuali all’appuntamento. Avete modo di dimostrare quanto imparato durante l’apprendistato. Il capo non può che esserne fiero.