Leone, vi siete dimenticati di silenziare la sveglia: l'oroscopo di oggi, venerdì 8 dicembre

Oroscopo Barbanera di oggi, venerdì 8 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Non pensate solo ai vostri interessi personali. Potete coinvolgere grandi e piccini nelle decorazioni natalizie prima di andare al cinema. La Luna in opposizione non vi aiuta, ma riuscirete comunque a organizzare ogni cosa per il meglio.

Toro. 21/4 – 20/5

L’ottimismo del trigono Mercurio-Giove vi semplificherà le cose in questo periodo. Intellettualmente parlando, state andando davvero forte. Gli amici vi chiedono quale sia la vostra filosofia. Voi rimanete sul vago e non spifferate il segreto.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Preparatevi in anticipo con una lista ordinata dei regali da acquistare, in modo da non arrivare sempre all’ultimo minuto. Non vi piace rimediare. La fretta non porta mai ai risultati eccelsi che invece desiderate. Per fare bene le cose occorre tempo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Ritrovare le lucine di Natale completamente aggrovigliate dall’anno passato è un must. Certo, preferireste fare altro che doverle strecciare. Sui social impazzano le foto degli alberi già addobbati, ma voi dovete ancora iniziare, pazienza!

Leone. 23/7 – 23/8

Vi siete dimenticati di silenziare la sveglia che così anche oggi suona fragorosamente, anche se inutilmente dato che è un venerdì festivo. Prendete la palla al balzo, e se vi siete alzati per primi, preparate per tutti un’ottima colazione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Per oggi, giorno di festa, potreste anche non pensare al mondo intricato degli affari. Il vostro compagno di vita richiede la vostra presenza. Volete portare tutta la famiglia in pizzeria, ma non è facile trovare posto: ci vuole un po’ di fortuna.

Bilancia. 23/9 – 22/10

In casa si respira una bella armonia, grazie al sestile del Sole con la Luna. Approfittate di ogni minuto libero per stare insieme ai vostri cari. All’orizzonte si vede già un bell’equilibrio, alchimia di pensieri e sensazioni. Mente e cuore uniti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se i familiari vi danno buca e non hanno voglia di addobbare il tradizionale albero di Natale, non ve la prendete e cominciate a farlo da soli. In questo periodo la presenza di Venere in congiunzione vi rende emotivi: esternate i vostri sentimenti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’amicizia Sole-Luna porterà sicuramente a rimediare a un vecchio bisticcio con un vostro socio o un familiare. Siete raggianti e luminosi. Festeggiate il vostro compleanno invitando amici e conoscenti: il vostro animo generoso ha la meglio.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Nonostante le bizze lunari vi destabilizzino, la perfetta consonanza di Mercurio con Giove vi permette di essere al di sopra dei problemi. Osservate tutto dall’alto senza farvi assalire dall’agitazione. Prendete le distanze con la mente.

Acquario. 21/1 – 19/2

Quale occasione migliore di una gita romantica per chiedere al vostro partner di fare un ulteriore passo verso una concreta vita di coppia? La festività odierna vi permette di passare del tempo con le persone amate o che volete conoscere.

Pesci. 20/2 – 20/3

Pazienza se oggi trovate il vostro centro commerciale preferito chiuso. Potrete comprare le nuove lucine e gli addobbi in un altro momento. Certi sogni e desideri si riaffacciano alla soglia della coscienza. Niente di male nel fantasticare un po’.