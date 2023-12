Oroscopo della settimana, grande inizio per gli Ariete: Venere smette di esservi nemica

I Dodici assistono al cambio planetario significativo di Venere questa settimana che riconfigura i sentimenti per la ruota zodiacale, ma anche Mercurio e Giove hanno in serbo delle sorprese, la riattivazione di Giove e di Nettuno però sorprenderà molti poiché prepara inaspettati sviluppi molto fantasiosi... buona settimana ai Dodici!

Ariete

Iniziate come meglio non si potrebbe questa settimana che Venere smette di esservi nemica, ed ecco vederla scivolare in Scorpione dismettendo così la dura opposizione in Bilancia, ed eccovi redivivi pieni di voglia di fare e di azione, eccovi pronti a sfruttare le energie del Sole in stupendo trigono e con lui l' adorato Marte che vi riempie di nuova energia e voglia di uscire e comunicare, anche se ancora di taluni rapporti dovrete farvi una ragione del perché sono finiti, adesso la vostra vita ha una nuova direzione più vitale e meno problematica.

Toro

Sicuramente un Saturno così imperioso nei vostri confronti non vi farà mancare consigli e progetti vari, ed eccovi pronti a fare del vostro meglio per impegnarvi lucidamente al lavoro, anche Nettuno sta risvegliandosi e i sogni e le speranze sembrano aneliti a volte un po' troppo irraggiungibili, calibrate meglio i desideri, tanto più che Venere inizia la sua opposizione, e sentite che l' amore è distante e pieno di grandi aspettative ancora da colmare, ma ci sarà tempo per questo, adesso l' importante è assicurarvi qualcosa di solido e concreto.

Gemelli

Seppure le opposizioni planetarie non vi rendono tutto troppo semplice eccovi pronti a fare del vostro meglio per ordinare una serie di faccende familiari, lavorative ed economiche che vi portano un po' lontano dagli schemi leggeri di questo periodo, ma è opposto al vostro quarto di cielo zodiacale, quindi è normale che le vostre tendenze siano un po' controcorrente e senza troppa elasticità rispetto a delle priorità che ormai ritenete impellenti per voi, come semplificarvi la vita ed essere disposti a rinunciare ad una serie di cose che però risultano un impedimento a ciò che adesso un po' più spiritualmente cercate nella vostra vita.

Cancro

Che importa se Mercurio è contro e quindi vi farà faticare nel cercare una logica o un senso alle vostre necessità affettive ed esistenziali, magari un po' di insofferenza per la routine quotidiana e un po' di noia per il lavoro, ma nulla che vi possa impedire di fare del vostro meglio in amore, ora che la bella Venere sarà molto amica e vi spingerà ad usare anziché la tesa la dolcezza di cui siete capaci, ma nel frattempo anche Nettuno vi chiederà di essere più empatici e di eviscerare i sentimenti nella loro purezza facendoli uscire un po' dal caos che nell' ultimo periodo ha imperversato.

Leone

Nulla da dire sulla forza attiva che in questo momento state tirando fuori, sostenuti da un bel trigono di Marte e del vostro caldo e luminoso astro, il Sole, eccovi pronti ad affrontare di tutto, anche se la bella Venere scende in guerra con voi, e vi fa letteralmente uscire dai gangheri per tante piccole questioni che sembrano futili ma che ancora una volta non vi danno il senso armonico che cercate e che desiderate per voi, ma sarà un passaggio sopportabile dopo tutto, anche se potrete considerare utile prendervi qualche giorno di riposo perché la situazione in generale vi stanca molto e non avete la sensazione di essere troppo supportati dal partner.

Vergine

Ora non potrete certo lamentarvi visto che gli astri vi stanno dando tutte le possibilità per innescare i meccanismi di uscita che vi permetteranno di distruggere la stasi imperante che da qualche tempo vi fa sentire fermi, ecco che inizia, forse in maniera un po' traumatica Nettuno che vi confonde per natura e che vi obbliga a rivalutare sentimenti ed emozioni, mentre la bella Venere finalmente vi fa sentire più belli e vi spinge a cercare relazioni nuove, mentre il vostro genio del bene, Mercurio venerdì creerà un rapporto con Giove che vi porterà liete notizie ed avvisaglie che il piano economico sta finalmente migliorando.

Bilancia

Il fatto che la bella Venere, il vostro astro, vi saluti scivolando in Scorpione, non significa affatto una perdita, anzi, la sua presenza nei vostri gradi a parte avervi rinvigorito e fatto sentire di nuovo belli e corteggiatissimi, ha svolto il suo dovere preparatorio, ma spostandosi nella vostra ideale seconda casa, ecco che tutto diventa concreto e vi farà accorgere che quanto seminato adesso può diventare una scelta ed una certezza oggettiva, eccovi pronti a fare del vostro meglio in amore e a ricredervi sul quel «sì ok... ma non succede nulla di concreto...». Ed eccovi quindi felicemente smentiti da qualche sorpresa che vi farà sentire scelti, ma non solo si farà a modo vostro per tanti affari familiari e gestionali su cui la chiarezza che desiderate sarà una realtà, attenzione semplicemente al week end che sarà un po' più emotivo del solito...

Scorpione

Pronti a tornare a sognare con Venere e Nettuno che danno di nuovo vita ai sogni e alle piacevolezze, Venere però non vorrà essere solo frivola, ma ricordarvi i forti legami che vi attraversano e che vivete nella vostra realtà, senza mai venire meno ad una serie di esigenze familiari ed affettive eccovi pronti a rinverdire, motivazioni e passioni, ma anche sogni e fantasie con Nettuno e le sue suggestioni, creativi come non mai riallaccerete con una serie di sicurezze con il passato che ridiventa un solido e soddisfacente presente!

Sagittario

Si susseguono eventi e novità proprio come volevate, forse vi manca un certo senso di continuità nelle cose che purtroppo non potrete gestire da adesso che Venere decide di sparire dai radar ed immergersi dentro il vostro inconscio, Marte e Sole continuano a sollecitare passione istinto e voglia di fare, ed eccovi pronti a scendere in campo sempre propositivi, ma non ancora soddisfatti, non mancherà tempo per maturare alcune certezze, quindi rilassatevi e fate in modo che l' accordo tra Giove e Mercurio da venerdì possa darvi tutta la lucidità per comprendere cosa è opportuno fortuna, positivo e remunerativo per voi.

Capricorno

Una stupenda settimana per voi, mancava solo Venere del resto per creare un magico reticolato di aspetti che coinvolge Nettuno, Giove Mercurio e chi più ne ha ne metta di energie planetarie che giocano tutti a vostro favore, eccovi pronti a prendere le decisioni più belle dell'anno varando un periodo di fortunatissima empatia e comunanza con ciò che avete di sacro e tutto ciò che può essere utile a fare vivere bene voi e chi amate, eccovi pronti a vivere al meglio, e finalmente a scrollarvi di dosso aspettative che snervano per l'attesa e progetti che non iniziano, adesso è un divino presente che con le sue curve movimenterà la vostra andatura in maniera felice e piena, divertitevi!

Acquario

Forti di un Saturno di nuovo attivo e concreti quanto basta per mettere a segno un gran bel colpo eccovi pronti a gestire gli eventi in maniera saggia, furba e con un pizzico di morbidezza in più, magari avendo pietà di certi limiti di persone accanto a voi, ma sempre chiusi nella vostra convinzione che evolvere significa saper lasciare andare, il cielo provoco molto con una Venere che vi punzecchia e vi mette nelle condizioni di sentirvi un po' assediati da chi ha forti motivazioni nei vostri confronti, ed ecco prendere le decisioni giuste al lavoro con un pizzico di opportunismo in più, forza il cielo si sta muovendo per farvi delle graditissime sorprese.

Pesci

Una sommatoria di aspetti positivi vi farà rendere conto di quanto siete diventati forti e solidi, e capaci di prendere delle iniziative autonome, facendovi confidare anche su sviluppi futuri che daranno forza a tutto, eccovi pronti ad investire bene, ma con un ottimo controllo emotivo, ora che Venere è in trigono saprete di stare bene e di voler difendere a tutti i costi la vostra relazione intima che non subirà più le scosse degli eventi circostanti che sottraggono spazio e tempo, mentre si preparano proposte nuove e tutto intorno a voi sembra cambiare per volere ricreare un nuovo asseto in cui in fondo sapete benissimo saprete ritrovare una collocazione vantaggiosa ed ambiziosa.