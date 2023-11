Pesci, il passato da fardello diventa una risorsa: l'oroscopo di oggi, giovedì 30 novembre

Oroscopo Barbanera di oggi, giovedì 30 novembre

I rapporti con i piani alti stridono, ma la determinazione vi aiuta a vincere le battaglie professionali. Badate al sodo e non perdetevi in chiacchiere. Meditate su idee che ora sembrano irrealizzabili. Rivedute e corrette, avranno migliori possibilità di attuazione.

Aspetti protettivi e fortunati li formano la Luna, Giove e Saturno, che vi promettono sorprese esaltanti. Occasioni d’oro da non far cadere nel vuoto. I progetti professionali avanzano veloci e il rapporto di coppia si fa più appagante, grazie a eccitanti novità.

Un mercoledì memorabile dal punto di vista del ritmo che si preannuncia placido e sereno. Compiti eseguiti con zelo e ultimati a tempo di record. Casa, attività e faccende domestiche, il tutto contornato di una luce soffusa che invita alla dolcezza.

Cancro. 22/6 – 22/7

Favoriti dal passaggio della Luna nel vostro segno, troverete tanti buoni motivi per impegnarvi sul fronte professionale con entusiasmo e concretezza. Se avvertite il bisogno di spazio e di novità, correte a prenotare un viaggio. Denaro molto ben speso.

Leone. 23/7 – 23/8

Non è una giornata con effetti speciali, quelle che a voi piacciono tanto, però, cosa non da poco, è ammantata di un piacevole senso di tranquillità. Affrontate coraggiosamente un chiarimento in famiglia: se sarete calmi e freddi, la spunterete voi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con un aspetto fortunatissimo a favore come il sestile Luna-Giove, potete dormire fra due guanciali, senza noia, ma con brio e passione. I risparmi sono al sicuro, la coppia è solida e avete le carte in regola per chiedere avanzamenti e promozioni.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Segnerete dei punti a vostro favore adottando un comportamento riservato. Non date spago ai pettegolezzi che circolano nell’ambiente di lavoro. Una spesa non preventivata mette il budget sottosopra? Per porvi rimedio, usate l’intelligenza.