Oroscopo della settimana, Gemelli a gonfie vele: Marte vi regala gratificanti momenti di azione lavorativa

Settimana che inizia brillante come la Luna piena in Gemelli che esorta i Dodici alla comunicazione. E venerdì un Mercurio che si farà molto esigente con tutti e premierà la coerenza! Buona settimana ai Dodici.

Ariete

La settimana inizia con Luna e Mercurio che hanno molto da dirvi, e da farvi dire, sopratutto perché Venere in opposizione crea insicurezze importanti che avete voglia di sciogliere con la chiarezza delle parole, ma anche di raccontare e di raccontarvi ai vostri affetti primari, voglia di relazioni nuove e di riprendere i dialoghi con le antiche. In amore tutto sembra dinamizzarsi di nuovo ma voi non perdete di vista neanche il lavoro, anche se vi annoia troverete la maniera di esprimere il vostro parere anche su situazioni complesse.

Toro

Sarà una magia lunare ad accendere in voi la voglia di fare e di ricominciare. Adesso che il cielo è meno caotico anche se vi rimane la sensazione di non essere capiti e di trovare una certa diffidenza intorno a voi che vi rende un po' sospettosi, ma nulla vi distoglierà dal comprendere che siete ormai al punto di svolta delle vostre insicurezze e che niente placherà la vostra volontà di riprendere a brillare sereni e sicuri al lavoro ed in amore che fortemente desiderate. Questa settimana battezza un nuovo approccio da parte vostra fatto di risposte silenziose ma di fatti assolutamente esplicativi.

Gemelli

Inizia la settimana con la pienezza della Luna nei vostri gradi. Splenderete per lo zodiaco come il segno più brillante in comunicazione e intelligenza. Riprendere la vostra vita e la vostra interazione nel mondo sembra il vostro obbiettivo, sembrate infatti provare a variare una serie di faccende che appaiono ormai stantie. Con la concreta complicità di Saturno saprete assolutamente trasformare le frizioni in stimoli e sfide tutte da vincere, una breve partenza vi potrebbe allietare.

Cancro

Dopo un lungo periodo di emozioni forti, adesso è giunta l'ora di darsi agli ozi, sì perché i pianeti da un po' vi ignorano e poco si muove in situazioni ormai consolidate e note, ma vi rimane tempo per concentrarvi nel lavoro dove ancora dovrete dimostrare molto. Intanto il cielo vi riserva da venerdì una piccola variazione, ovvero Mercurio che entra in opposizione e vi regala un certo senso per la sospensione e per la condizione generale di rinnovo di comunicazioni, rapporti ed interlocuzioni che forse si riveleranno diverse da come le immaginavate, ben venga se riuscirete a stanare dei lupi nascosti.

Leone

Un cielo così amico non lo si vedeva da tempo e dai pianeti presenti in Sagittario tra cui il vostro astro il Sole, trarrete le energie che vi servono. Sfruttate l'ultima settimana di Mercurio a favore, mentre Marte passionale vi accende e vi regala momenti di azione lavorativa veramente gratificanti, che dire anche dell' inizio della settimana con la Luna piena in Gemelli amico che renderà tutto molto pieno di sorprese e di gente da vedere con delle novità che vi coinvolgeranno prestissimo, se vi siete a lungo annoiati, ecco la settimana giusta per riprendervi il vostro status felice e regale.

Vergine

La settimana inizia subito con una crisi lunare che dalla quadratura in gemelli vi aiuterà a gestire nuovissime cose e cercare di fare in modo di prendere la questione lavorativa con maggiore chiarezza, pretendendo anche risposte più esplicative sui vostri dubbi dai parte di capi o colleghi, ed eccovi di nuovo analitici ed indagatori, il cielo vi regala venerdì la restituzione del vostro carissimo Mercurio amico che sembra girare molto meglio nelle corde capricorniane di terra che che vi ridanno pace e serenità e cognizione di causa, mentre ancora Venere vi spinge ad occuparvi di sentimenti e di voi stessi.

Bilancia

La settimana inizia splendidamente con una Luna in Gemelli che si compie piena e che stimola la vostra ospite preferita, la bella Venere ad esprimersi al meglio, fino a venerdì quasi uno stato di grazia, ma da venerdì il dispettoso Mercurio si disporrà in quadratura in Capricorno e vi sentirete un po' meno agili nella comunicazione ed insofferenti per scadenze e risposte che aspettate trepidi che possano cambiare il vostro destino in maniera efficace e duratura, ed ecco che non sarà facile parlarvi o approcciarvi senza usare un impeccabile protocollo poiché nel week end non vi andrà proprio per nulla di sopportare alcunché.

Scorpione

Una settimana che vi ignora un po' e che vi fa sentire distanti, mentre siete immersi nella soluzione di cose oggettive e piene di grande responsabilità pratica, ma se ancora sentite il peso di eventi che non vi lasciano il tempo di amare o di entrare veramente in relazione aspettate venerdì giornata in cui il cielo sarà splendido e vi regalerà il miglior Mercurio possibile, che in questa configurazione vi aiuta a migliorare nettamente i dialoghi e le interlocuzioni sia lavorative che nelle relazioni in generale, ed eccovi di nuovo presi da un flusso di avvenimenti che genereranno un week end davvero eccezionale.

Sagittario

Indubbiamente interessante la vostra settimana zodiacale visto che si apre con una Luna piena in Gemelli vostro opposto zodiacale e con una grandissima opposizione della stessa con il Sole, Marte e Mercurio... tutto sarà dannatamente chiaro, ed ogni dubbio sull'impostazione delle vostre relazioni sarà chiaro, la voglia di amare e di essere passionali in condizioni completamente diverse viene dunque ammessa come caposaldo di questa tensione interiore che i pianeti genereranno, mentre anche nella comunicazione seppure tutto è da rifare troverete il modo di ricreare una nuove relazioni.

Capricorno

Bene se fino a venerdì vi piacerà usare ancora emozione immaginazione ed estro fate pure, ma da venerdì cambia musica tutto, ebbene si, entra Mercurio nei vostri gradi donandovi notizie tanto attese, collaborazioni e soci, inizi nuovi, ma ciò che è più importante la voglia di comunicare parlare ed essere finalmente un po' più interattivi, mentre vi sentirete più mobili e capaci di muovervi più agilmente in tutti i campi importanti della vostra vita, eccovi di nuovo riprendere in mano la voglia di esprimervi e di agire sotto l' egida di un' interlocuzione intelligente e capace.

Acquario

Una splendida settimana per voi che riprendete quota, la inizia una Luna in Gemelli amica e complice che vi darà di nuovo la voglia di esprimervi e di essere brillanti, mentre la vostra vita è al centro dell'attenzione di qualcuno che vi sta osservando da tempo, il vostro lavoro procede a colpi di genio, ma non vi volete fermare e volete a tutti i costi prendere in mano diverse situazioni varando anche progetti su cui da venerdì vi scervellerete piacevolmente parlandone anche con qualche amico fidato, coraggio manca poco all' inizio di una stagione di fine anno che vi restituirà molto rispetto a quanto questo anno faticoso vi ha fatto penare.

Pesci

Molto interessante la configurazione che la Luna promette per voi, è una Luna piena di quadratura, ma che avrà il potere di essere per voi il momento della verità tanto atteso, sarà un momento in cui la chiarezza farà la differenza e la riuscita è garantita se sarete stati coerenti, è una Luna e poi si ci metterà anche Mercurio tutta indaffarata nell' idea di convincervi che dovrete esprimervi di più ed essere più sicuri di tutto intorno a voi, sopratutto al lavoro e nelle circostanze in cui la vostra presenza risulta fare la differenza o semplicemente rassicurante.