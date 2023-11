Cancro, via il muso lungo: l'oroscopo di oggi, martedì 21 novembre

Oroscopo Barbanera di oggi, martedì 21 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Dopo il dinamismo dei giorni scorsi, accogliete con piacere una giornata dai ritmi pacati e apparentemente priva di scosse e di novità. Antenne alzate, per captare i segnali che potrebbero aiutarvi a far luce su una questione piuttosto oscura.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna è dalla vostra parte. Ideale per riscattarvi dalle incertezze che vi hanno tenuto in stallo. Tutto è bene, quel che finisce bene. Cambiando ambiente, modificherete in meglio atteggiamenti, abitudini e schemi di pensiero.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Mercurio e Nettuno ostili vi complicano la vita, finendo per dare una decisa spallata all’ottimismo e all’umore. Temporaneo calo della comunicativa. Tuttavia una cena insieme agli amici vi risolleverà lo spirito, e terrà a bada la tristezza e l’amarezza.

Cancro. 22/6 – 22/7

Via il muso lungo, via l’inquietudine! La malinconia viene spazzata lontanissimo da un’onda di allegria e di emozioni forti tutta da cavalcare. Mettere in chiaro i problemi crea un momento di caos, ma permette di voltare pagina una volta per tutte.

Leone. 23/7 – 23/8

La risposta per un finanziamento si fa attendere? Non è un buon motivo per scoraggiarvi e prevedere un insuccesso. Pazientate! A breve arriverà. Preoccupazione per una relazione inconfessabile, che vi sta prendendo troppo la mano e il... cuore.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna e Nettuno fanno man bassa della razionalità, facendovi precipitare in un universo caotico e malfermo. Delusione per un’occasione sfumata. Se prendete ogni cosa con troppa serietà, anche le banalità diventeranno motivo di conflitto.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un’atmosfera di pacata serenità vi accompagna lungo il cammino, aiutandovi a fare tesoro delle soddisfazioni e a rincorrere sogni più grandi di voi. Nuove emozioni e batticuori vi attendono. Scosse positive, per scuotere un rapporto “appisolato”.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un mantello benevolo, quello offerto dalla Luna in Pesci, la quale non manca di suggerirvi le soluzioni migliori per sbrogliare più di una matassa. Una fase di rodaggio è indispensabile, per costruire un rapporto di fiducia e prepararvi a fare il grande passo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La giornata porta con sé un carico di intoppi e delusioni, da prevenire non offrendo il fianco a interlocutori incoerenti, insinceri e inaffidabili. Un ricordo torna a galla con un senso di nostalgia? Chiodo scaccia chiodo con qualcosa di nuovo...

Capricorno. 22/12 – 20/1

Finalmente potrebbe ripartire un progetto a voi caro, che per vari motivi, era stato accantonato tempo fa: ne ricavate un’impagabile soddisfazione. Se con il partner c’è stato da ridire, la dolcezza e qualche concessione rimetteranno tutto a posto.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il sempre incerto stato delle finanze genera qualche preoccupazione. Più ideale che reale, visto che con Mercurio il vostro eloquio vi toglierà dall’impasse. Non rimpiangete il denaro speso in viaggi, perché nel conoscere c’è uno stimolo al rinnovamento.

Pesci. 20/2 – 20/3

Un occhio al futuro, per programmare in anticipo il lavoro e prevenire eventuali sovraccarichi: tutto sta nel ratificare gli impegni nel tempo. Non sempre l’amicizia ci guadagna mutandosi in amore: basta parlarne e decidere di fare marcia indietro.