Oroscopo della settimana, gli Ariete tornano forti: è un anno difficile, ma si farà perdonare

Sole e Marte passeranno in Sagittario e lo zodiaco si accenderà di fuoco, passione e istinto. Molto dinamismo nel cielo, buona settimana ai Dodici!

Ariete

Pronti a tornare i più entusiasti dello zodiaco?! Ebbene, preparatevi perché questa settimana, non solo il Sole ma anche Marte, il vostro pianeta giuda, passano in Sagittario, stabilendo con voi un trigono di fuoco che vi rafforzerà e vi farà sentire di nuovo tutta la vostra energia. Il primo vero e proprio transito positivo forte di quest'anno che finalmente, anche se è stato pesante, promette di farsi perdonare in zona Cesarini.

Toro

Ottime notizie anche per voi che finalmente finite questo mese orribile con l'opposizione di Sole e Marte che vi è costata parecchio in questo periodo davvero complesso e complicato. Il cielo provvede a darvi una migliore configurazione: finalmente terminano le vessazione dei pianeti sul vostro cielo ed una più ampia possibilità di manovra vi permette di recuperare tante faccende per voi importantissime. Ed eccovi pronti a partire di nuovo per una nuova rivalsa. Anche in amore tutto potrebbe diventare più semplice.

Gemelli

Inizia un periodo che vi chiede moltissimo e vi oppone alle esigenze che in fondo avete chiare dentro di voi. Maggiore presenza, maggiore comunicazione, maggiore voglia di relazione: è tutto possibile e i pianeti, seppure vi chiedono di essere clementi sopratutto al vaglio di un severo Saturno che vi chiede di essere ancora critici, insisteranno perché ritroviate la gentilezza e i rapporti che vi fanno stare meglio.

Cancro

Dopo un periodo così intenso in cui vi siete spesi come più non potevate eccovi andare verso una realizzazione più concreta, voglie e sogni si sono mischiati, anche facendovi prendere lucciole per lanterne. Ed ecco che ridimensionandosi le energie che spegneranno il trigono da parte di Sole e Marte che da Scorpione amico migrano in Sagittario estraneo, vi darà modo di dimensionare tutto e tutti, e dare il giusto assetto razionale alle cose che veramente sono importanti per voi..

Leone

Ruggirete di nuovo! Da martedì Sole e Marte saranno dalla vostra parte in un caldissimo trigono che vi riaccende ma che porta con se un carico di energia che dovrete essere bravi a modulare o rischiate di esagerare, manifestando insofferenza pura rispetto a qualcuno/ qualcosa che proprio non avete più voglia di contenere. Ed eccovi però più passionali intensi e pronti a dare uno stacco al lavoro che vi aiuterà a comprendere che non volete più sottostare a condizioni non gratificanti. Fate del vostro meglio senza prendervela però con chi comunque ha sbagliato con voi.

Vergine

Molti di voi si fanno forti di alcune ragioni per non vedere una realtà globale più complessa. Le vostre vicissitudini giungono a fare i conti con una doppia quadratura Sole/Marte che rischia di rimandarvi le ragioni che contrastano con le vostre in maniera piuttosto plastica. Potreste sentire il bisogno di protezione e supporto, ma non datevi per vinti, soltanto siate coscienti che sarà necessario cambiare tattica, e lasciare che anche gli altri esprimano il loro dissenso o semplicemente vi espongano le loro di ragioni. Forse vi attaccherete a un amore che vi faccia dimenticare.

Bilancia

Furbissimi come sempre questa volta preferirete aspettare, non tanto tempi migliori ma lo sviluppo delle cose, sapendo perfettamente che tutto ciò che potevate fare per innescare taluni processi l'avete già compiuto. Sornioni, osserverete di tutto e preferirete darvi alle mollezze del riposo e dell'edonismo, ma Marte e Sole hanno ben altri programmi per voi, accendendovi dentro e curando la vostra chiarezza comunicativa con un pizzico di carismatica sensualità ed eccovi i Bilancia che lo zodiaco preferisce, implacabilmente seducenti ed eleganti.

Scorpione

Con l'abbandono di Sole e Marte del vostro cielo ecco che tutto diventerà più pratico e fattivo. Non starete troppo a sgambare e progettare o a incamerare ancora nuove nozioni sulla vostra vita e sulle vostre vicissitudini. Eccovi pronti a farvi avanti e a reclamare ciò che vi appartiene sopratutto la libertà e lo spazio di manovra che negli ultimi tempi è stato molto ridotto da impegni ed incombenze a cui non vi siete saputi o potuti sottrarre. Se sentite il bisogno di amare cominciate a mettere in cantiere qualche progetto di cambiamento, e vedrete che in poche settimane si materializzerà una nuova persona che saprà tenere conto di queste ritrovate energie.

Sagittario

Pronti per l'azione...?! Ecco che Sole e Marte battezzano la vostra stagione nel segno del combattimento e della lotta, per portare ordine chiarezza e luce in tutto ciò che fate. Pronti a sferrare l'attacco che in questo caso sarà semplicemente azione pratica potreste infatti decidere di fare del vostro meglio per portare finalmente a termine progetti molto importanti e cercare di fare sì che la vostra vita riprenda il colore e la passione che vi è propria. Torna un periodo di grande energia e ottimismo.

Capricorno

Quando i pianeti entrano in Sagittario, quindi idealmente nella vostra dodicesima casa ideale, ecco che vi assalgono i dubbi. Sopratutto Marte vi farà molto riflettere sui vantaggi o gli svantaggi che concernono il fidarsi o meno di un ipotetico socio o collaboratore. Le proposte dovranno esser sì valutate bene, le mosse studiate ma voi siete strateghi di razza, quindi nulla di nuovo sotto il Sole, ma stavolta rischiate di concentrarvi talmente tanto sulla paura di sbagliare o di fidarvi tanto, da dimenticare di guardare al lato positivo se non all'obbiettivo, in amore non potete non credere nel partner.

Acquario

Spostandosi nell'amico Sagittario, Sole e Marte si trovano nella vostra undicesima area ideale, quella elettiva. Ed ecco che torna la voglia di essere gli Acquario di sempre, ovvero i migliori amici dello zodiaco, i più inventivi e creativi dello zodiaco, i più originali e stravaganti, in barba ad una serie di impegni un po' sovrastanti. Non mancherà una ritrovata vis in amore che vi renderà assolutamente irresistibili, mentre giovedì solo un po' di tensione, un po' di invidie nei vostri confronti. Eccovi però tornare fortissimi nel weekend dove riconquistate la vostra inesauribile comicità.

Pesci

Il cielo si complica un po' per voi che siete sempre presi da tante emozioni. Sole e Marte si sommano alla già presente quadratura con Mercurio, il vostro cielo sembra destabilizzare gli equilibri, ma fatene un problema di chi non accetta il vostro talento o di chi non sa utilizzarlo a vostro vantaggio. Saturno è dalla vostra e ruoterà per voi come un scudo che parerà una seri di disguidi che potrebbero andare verso delle incomprensioni, la chiarezza e il poco dire saranno le vostre armi. Intanto in amore siete certi di ciò che avete, tenetevi questa forza.