Pesci, il lavoro e gli affari guadagnano punti: l'oroscopo di oggi, domenica 19 novembre

Oroscopo Barbanera di oggi, domenica 19 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Dopo i giorni grigi e tediosi appena trascorsi, l’arrivo della Luna in Acquario finalmente vi regala una manciata di arcobaleno brillante e vivace. Movimentate e colorate questa giornata con un’uscita con gli amici, mettendo al bando la malinconia.

Toro. 21/4 – 20/5

Qualcosa in campo pratico non riesce come voi vorreste o forse come gli altri si aspettano da voi. Prevedibile qualche scontro con gli amici. Nella positività di questo ritmo, il malumore stona. Evitate di impuntarvi su questioni di poco conto.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Fantastica domenica, grazie al trigono Luna-Venere che vi aiuta a concludere in fretta i vostri impegni, per dedicarvi a una serata movimentata. Vita di coppia e amicizie si conciliano con un’uscita in gruppo, un cinema o una festa. Viaggi d’affari.

Cancro. 22/6 – 22/7 Una situazione lavorativa potrebbe sbloccarsi o trovare soluzioni tali da agevolare le vostre esigenze. Giove vi rende fortunati. Conducete eventuali trattative in modo intelligente, senza dare l’impressione di forzare la mano. Leone. 23/7 – 23/8 La Luna è all’opposizione, ma Mercurio e Venere la rendono vostra alleata. Metterete dei punti fermi nei confronti di chi approfitta della vostra generosità. I progetti sono chiari e definiti, nessuno, se lo vorrete, potrà confondervi le idee. Sapete dove volete andare. Vergine. 24/8 – 22/9 Non vi mancherà lo slancio per superare d’un balzo ostacoli e contrattempi. Siete abili, potete farcela. Decidete cosa dovete fare. Suggerimenti e intuizioni saranno a vostra disposizione. Lasciate da parte le battaglie quotidiane. Bilancia. 23/9 – 22/10 Che guizzo di entusiasmo, con la Luna in Acquario e Venere nel vostro cielo! Avete davanti una giornata ricca di sorprese e contatti umani assai piacevoli. Soddisfazioni nella sfera professionale e affettiva, grazie a un buon mix di energia e di tolleranza.