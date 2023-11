Cancro, guardatevi dentro: l'oroscopo di oggi lunedì 13 novembre

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le vacanze sono ormai un lontano ricordo e la corsa professionale vi vede in pole position! È un giorno ideale per approfondire studi e interessi spirituali. Avete molta carne al fuoco, tante opportunità da vagliare. Non pensateci troppo, il tempo stringe!

Sagittario. 23/11 – 21/12

La famiglia è unita e pronta per affrontare un progetto consistente. Fate in modo che la cura del particolare non vi precluda la visione d’insieme. Potete contare sulla stima, il sostegno e l’amore del vostro partner, se ne avete uno accanto da tempo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Intuizione e logica vanno di pari passo. Scoprite ragioni finora incomprensibili, chiarite i dubbi e trovate soluzioni provvidenziali ai problemi. Siete nella condizione ideale, per sostenere esami, colloqui o proporvi per un incarico di rilievo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se siete in carriera... fate attenzione, non è il caso di alzare la voce! L’amore è intrigante anche nelle unioni di vecchia data. Flirt in vista. Progettualità intensa, ma per realizzare quello che avete in mente, occorre tempo, fatevene una ragione.

Pesci. 20/2 – 20/3

La serenità porta il sole anche nelle profondità nascoste dell’animo. Vivete la giornata a cuor leggero. Avete la possibilità di riuscire con poco sforzo. Tenete gli occhi ben aperti, per non perdere l’appuntamento con la fortuna, per magia dalla vostra parte.