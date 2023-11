Oroscopo della settimana, Gemelli alle prese con importantissimi cambiamenti

Una settimana molto speciale questa, visto che il severo Saturno si è risvegliato e diventa di nuovo diretto e toglie le scuse per non fare a metà zodiaco, mentre la vera protagonista, la Luna si compirà nuova in Scorpione facendo rinascere mezzo zodiaco sotto il tuono abbagliate di Urano, sorprese e colpi di fulmine per i dodici! Buona settimana a tutti!

Ariete

Mentre Venere in opposizione vi fa i dispetti e promette provocatorietà e discontinuità nelle faccende sentimentali, ecco che Marte, vostro amatissimo pianeta, di sottecchi vi manda energie forse inspiegabili, sotterranee e discrete alle quali però potrete attingere con molta vigoria. Mentre Mercurio stimola già tanto i vostri sensi e accende l'immaginazione e la voglia di comunicare in maniera nuova, anche se non sempre questa settimana l'umore sarà costante avrete un week end davvero fiammeggiante...

Toro

È la Luna l'alleata di questa settimana che carezza e tenta di muovere i due giganti fermi nel vostro cielo, Giove ed Urano, che rappresentano per voi un grande senso di stasi e di non compiutezza in molti accadimenti della vita. Eccovi dunque alle prese con qualche lieve miglioramento emozionale che prevede una serie di faccende pratiche, che nello svolgersi richiederanno una certa calma. È molto probabile che sentirete il bisogno di ascoltare qualcuno che vi chiede aiuto. Non siate critici e accogliete...

Gemelli

Il vostro pianeta in opposizione non è sempre semplice da gestire, sopratutto per voi che della comunicazione fate una colonna portante di tutta la vostra vita. Sarete alle prese con dei cambiamenti davvero importantissimi che hanno a che fare con le vostre idee e le vostre brillanti intuizioni, anche se vi potreste sentire un po' osservati e spiati per certi versi, alcune volte anche copiati non vi farà mancare conforto Venere che convince persino l'opposto Mercurio a regalarvi delle carezze affettive troppo a lungo dimenticate.

Cancro

Una stupenda e magica Luna di trigono tesserà un reticolato di aspetti planetari che connettendo Mercurio e Saturno, vi renderanno ancora una volta i signori delle emozioni e delle molteplici sfaccettature sentimentali. Eccovi alle prese con emozioni che rifioriscono e rinascono nel vostro cuore, maturando dei sentimenti che prima non pensavate di avere o di potere nutrire nei confronti di qualcuno, i vostri alti e bassi sentimentali sembrano decisamente molto ma molto intensi, ma saranno più le magie positive e un senso dell'intuizione molto sviluppato le dominanti di questa settimana.

Leone

Il cielo che per voi si fa un po' pesante da quando le quadrature in Scorpione vi mettono di fronte all'impossibilità di fare qualcosa e alla difficoltà dello stare in panchina, forse l' inefficacia di alcuni impieghi di energia si è fatta innegabile e adesso potrete avere lo spazio necessario per guardare dentro di voi e stabilire che avete bisogno di rinascere. Ed eccovi riprendere grazie alla Luna un fremito che vi farà di molto infervorare su alcuni aspetti della vostra vita, sopratutto il lavoro dove avete un fortissimo bisogno di affermazione, intanto l'amore c'è e questo è l'importante.

Vergine

Mercurio in quadratura vi mette in difficoltà poiché le voci che sentite dentro di voi muovere mille domande e scavare nel vostro profondo per riuscire a trovare delle risposte è da un po' estenuante, ma per un segno analitico e simbolista come il vostro è conforme alla vostra natura, probabilmente il passaggio della Luna vi riempirà di emozioni e di voglia di armonia, di rendervi forti insomma dell'amore che comunque sapete di avere intorno, prendetevelo allora e non rimuginate, e sopratutto se volete del bene a qualcuno esprimetelo e non reprimetelo.

Bilancia

Sembra scattata l'ora X per voi, quella in cui i sentimenti rompono gli argini e finalmente potrete permettervi di esplicare tutto l'amore e il sentimento che avete dentro, finalmente le battaglie si giocano a viso aperto, e le condizioni generali annunciano una maggiore chiarezza in tutto, vi sentite padroni del gioco e Mercurio ha molto da dirvi portandovi tante belle notizie nuove, ma ha anche tanto da farvi dire, eccovi dunque pronti a tutt'altra maniera di vivere la vostra vita i sentimenti e i rapporti familiari.

Scorpione

Si compie la magia della Luna nuova nei vostri gradi, che subito diventa elettrica accendendosi contro Urano in Toro, quasi a volere urlare nei vostri gradi che è il momento di rinascere e di essere veramente grandi eccovi pronti a dirigere i vostri sforzi ed i vostri obbiettivi, verso qualcosa di veramente eccezionale, molti di voi saranno investiti da proposte davvero inaspettate e risvolti imprevedibili, ma sarà comunque un periodo davvero importante questo, in cui deciderete di abbandonare tutto ciò che non vi fa felice appieno, ed eccovi accontentati anche con nuovi incontri ed amori folli.

Sagittario

Seppure Giove ancora latita eccovi immersi dentro dinamiche davvero importanti e piene di fiducia, è Mercurio che tenta di ripositivizzare tutto e di ricreare una nuova percezione delle cose, curiosità ed amici che vi regalano stimoli ma anche nuove conoscenze densi rapporti sociali, è finalmente finito il tempo di attesa e di dubbi, forse potreste impiegare il tempo alla conquista di qualcosa di nuovo invece che rimuginare su quanto non funziona più e perché, per i single ci saranno ricche occasioni di innamoramento...

Capricorno

Mentre il vostro astro, il severo Saturno, ricomincia a muoversi, ecco che la Luna questa settimana troneggerà dalla vostra ideale undicesima casa e darà segnale che i progetti i desideri, i sogni e le possibilità sono ancora tutte da giocare, ogni cosa è possibile se volete. Quindi bando ai dubbi e alla parte del vostro carattere che fa trionfare il lato contemplativo e razionale, fatevi prendere dall'entusiasmo, coinvolgetevi emozionalmente e fatevi trasportare dagli amici che sembrano davvero essere un toccasana per adesso.

Acquario

Riattivazione per voi che con uno dei vostri astri di nuovo in moto potrete di nuovo progettare e costruire, come se non bastasse la Luna nuova vi obbligherà a fare una scelta su cosa volte veramente e come condurlo, dovrete infatti si ascoltare la forza propulsiva di Saturno nel costruire, monetizzare e fare del vostro meglio per accrescere i vostri mezzi e strumenti, mentre la screma di tutto ciò che ancora rimandate e piccole rogne da risolvere dovrà essere attuata al fine di farvi stare tranquilli e sereni...

Pesci

Un cielo strepitoso e pieno di emozioni per voi mentre Saturno nei vostri gradi si riattiva ecco che l'emozionale Nettuno vostro amatissimo pianeta ancora nei vostri gradi riceverà tutto lo stimolo di trigono e di energie decisamente nuove e fortemente legate al vostro spirito alla vostra natura sensibile, vi renderete conto finalmente che chi costituiva un ostacolo prima si trasforma in una barzelletta, poi diventa addirittura una nuova possibilità per voi di dimostrare quanto siete superiori a livello spirituale...