Sagittario, la vita sociale è movimentata: l'oroscopo di oggi, venerdì 10 novembre

Ancora una giornata senza guai. Perfetta per lavorare con profitto, divertirvi, partire, mettere in campo una nuova entusiasmante idea. Notizie. Serata ideale per scambiarvi effusioni con l’amato bene, un revival dei vostri primi incontri. Flirt maliziosi.

Vi attendono belle soddisfazioni sul lavoro, dove sarete apprezzati per l’intuito, la competenza e l’affidabilità. Proponetevi con maggiore sicurezza. Alti e bassi del cuore. Chi vi piace si farà desiderare, ma occhio a non farne una questione di principio.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se basta un piccolo imprevisto a mandarvi in tilt, significa che covate insicurezze immotivate. L’ansia da prestazione è una cattiva compagnia. Un passeggero fastidio vi mette in allarme? È il frutto di un’emotività che vi tiene sotto scacco. Tranquillizzatevi.

Leone. 23/7 – 23/8

Non avete alcun motivo di stare nelle retrovie! Intraprendete iniziative che vi appassionano, esprimete in modo creativo le vostre idee. Alla grande la vita amorosa, bene le conquiste, magari con l’aiuto di un look studiato per fare colpo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Unitamente all’impegno e alla determinazione, un po’ di opportunismo è indispensabile per farvi strada. Sfruttate le occasioni favorevoli! L’intuito è sottile e le risposte che attendete sono alle porte. Mettetevi comodi, oggi tutto fila liscio.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Qualche difficoltà nella coppia, successo in pubblico. Avete sugli altri un forte ascendente. I tentativi per screditarvi sono destinati al fallimento. Single, non tentennate, se un’amicizia comincia a prendere una piega diversa. Vivete il presente!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Potete vivere situazioni molto piacevoli, amicizie, viaggi, incontri appassionati. Sperimentate la leggerezza, non mettete ipoteche sul futuro. Tirate fuori dal cassetto un sogno ambizioso: il momento è più che favorevole alla sua realizzazione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Quello che al momento il lavoro non vi dà, ve lo regala la vita sociale movimentata, imprevedibile. Incontri con persone speciali. Sensazioni altalenanti che vi portano all’indecisione. Se una proposta non vi convince, meglio aspettare.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Qualche difficoltà a mettere ordine nei pensieri. Lasciate da parte i progetti troppo lontani e concentratevi su alcune questioni pratiche. Inquietudine. Una certa difficoltà a intendervi con il partner, che ultimamente fa capricci a tutto andare.

Acquario. 21/1 – 19/2

Grazie alla Luna in Bilancia che vi sintonizza sulla stessa lunghezza d’onda degli altri, con il partner e con gli amici vi intendete a meraviglia. È più facile di quel che sembra trovare un punto d’incontro con la dolce metà. Provare per credere!

Pesci. 20/2 – 20/3

Gli influssi astrali frappongono qualche ostacolo al raggiungimento dei vostri obiettivi. Non dategliela vinta, affilate le unghie e organizzatevi. Clima poco stimolante. Assorbiti nella vostra realtà interiore, perdete di vista il mondo che vi circonda.