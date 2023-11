L'oroscopo del trigono Mercurio-Nettuno, i Gemelli dovranno essere prudenti nei sentimentale

Cosa succede quando l'intelligenza e l'anima si incontrano su una frequenza comune? Il trigono Mercurio/Nettuno proverà a spiegarcelo. Intelligenza e capacità di immaginazione si incontrano per stabilire che:

Ariete

Una serie di dubbi e ripensamenti ed incertezze che però non vi fermano e vi motivano anzi a farvi procedere verso l'allegro andante a cui vi siete infine votati. Continuate a fare in modo di riuscire a credere di poter investire anche senza garanzie, vedrete che più in là il vostro coraggio vi premierà non poco...

Toro

Tutto è possibile con questa configurazione che sembra affidare a quanto avete già seminato per essere tranquilli di potere correre dei rischi o meno. È la volta buona che questo aspetto chiarirà definitivamente le cose per cui vale la pena di impegnarsi e quali no, non titubate oltre, vedrete che le stelle vi daranno tutte le risposte...

Gemelli

Per voi mai come adesso la prudenza sentimentale è un obbligo, chiarire bene le vostre intenzioni visto che quelle degli altri vi sembrano così nebulose ed effimere, decidete voi per tutti, anche se i fatti sembreranno controversi sarà la vostra straordinaria intelligenza ed il vostro intuito a comprendere qual è veramente la strada da seguire...

Cancro

Forse fin troppo per voi che state costruendo un desiderio immaginario ed un mondo parallelo rispetto ad un sentimento appena sbocciato, per quanto sia romantico dovrete fare i conti con la realtà ed essere disposti a perdere qualcosa per vivere dell'altro, ed eccovi pronti a vivere un'altra direzione che non avrà nulla di scontato tranne che la vostra attenzione viscerale...

Leone

Non è proprio l'intuito e la fantasia il vostro forte per adesso e voi state in attesa di qualcosa che forse non arriverà, forse aver atterrato con la ragione vi farà pensare a tutto ciò che costituisce il limite della vostra percezione, forse dovreste riflettere sul fatto che accadono cose e sentimenti al di là del vostro controllo... fatevene una ragione...

Vergine

Non decidere non vi aiuterà ad evitare che altri lo facciano nei vostri confronti, proprio non riuscite a recuperare relazioni e stima che credete di avere perduto...?! Il confronto è l'unica strada per esorcizzare questo aspetto che non vi vuole passivi ma finalmente decisi a prendere una decisione importante e piena di grande decisionismo è solo così che deciderete chi vi potrà amare e chi vi abbandonerà nel flusso delle cose...

Bilancia

Il misterioso aspetto non fa sconti a molti, tranne che a voi, lasciando le nebbie della confusione agli altri ma non a voi, se per mesi avete avuto la sensazione di non vederci chiaro ecco che adesso le uniche idee chiare saranno le vostre e vedrete annaspare le persone nella confusione che avete generato semplicemente proponendo la vostra verità...

Scorpione

Potentissimi con questo aspetto che vi rende i più intuitivi e capaci dello zodiaco, perfetti espressamente in una delle vostre qualità migliori, la ricerca del senso intrinseco delle cose che non vi verrà meno visti che state facendo del vostro meglio per farvi una ragione di quanto andrà lasciato andare ma di quanto altro ancora potrete abbracciare felicemente...

Sagittario

Vi lascia esenti ma non troppo questo aspetto, come se agitasse una corrente emotiva sotterranea che non sempre riuscirete a cogliere ma che sentirete attraversare la vostra anima, forse le conferme del tempo non saranno tutte gradevoli, ma non si può lottare contro qualcosa o qualcuno che ha deciso di migrare altrove...

Capricorno

Questa configurazione vi regala la possibilità di vedere oltre, ed è dove volete andare anche per rendervi veramente conto se i vostri sospetti in amore hanno davvero fondamento, siete sospettosi per adesso, ma non avrete modo di scoprire le verità che veramente vi interessano se non correrete qualche rischio, investire nelle relazioni rimane sempre la forma più coraggiosa di spirito che si possa esternare...

Acquario

Aspetti che non vi tangono più di tanto se non per la fastidiosa consapevolezza che non tornereste indietro su cose e persone che avete deciso di perdere, state meglio senza le follie che vi circondavano fino a qualche mese fa ed adesso è impossibile chiedervi di tornare indietro, anche perché questo aspetto vi darà conferma di una serie di cose che pensavate...

Pesci

Assieme agli Scorpione i più percettivi dello zodiaco ma con un' arma in più , sarà proprio il vostro Nettuno per altro vostro ospite nei gradi a comprendere che è il caso di chiudervi a difesa e di lasciare che chi si è comportato in maniera ambigua possa dimostrare infine qual'è veramente la propria qualità, andate verso un' ambizione spirituale molto più elevata degli altri....