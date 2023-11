Oroscopo della settimana, per gli Ariete è il momento di riprendere una parte della vita troppo a lungo trascurata

Settimana davvero piena di cambiamenti, la bella Venere splenderà nel suo segno, la Bilancia, mentre Mercurio in Sagittario cambierà la comunicazione dei Dodici! Buon inizio settimana!

Ariete

Settimana veramente interessante, l'inizio sarà dedicato ad alcuni pensieri che riguardano voi e le relazioni antiche, quelle dimenticate, forse perdute, e la maturazione di una crescente necessità di riprendere comunicazione, socialità e voglia di vivere. Il cielo cambia sensibilmente da venerdì quando troverete l'appoggio di un Mercurio disponibile nei vostri confronti a darvi gli strumenti per restaurare una parte della vostra vita troppo a lungo trascurata...

Toro

È vero che questa settimana perderete il lungo appoggio che Venere vi ha dato, ma anche la belligeranza di Mercurio che ne ha combinate non poche, visti i trambusti un po' ballerini nei quali vi siete dovuti muovere con grande prudenza. Ed ecco che il cielo si fa forse meno forte, ma decisamente più sereno e volto a prendere con voi delle decisioni risolutive, magari rinunciando a qualcosa, o a qualche rapporto prima che tutto diventi insostenibile...

Gemelli

Sarà Venere a stupirvi questa settimana. Il cielo cambia decisamente configurazione e vi mette di nuovo nel ruolo di protagonisti, sicuramente in amore e sicuramente nella gestione delle cose che hanno a che fare con la comunicazione, temete forse l'opposizione di Mercurio?! Ma no, Venere come punto di raccordo vi sta ricordando che forse dovreste ricordarvi di esprimere di più e più frequentemente i vostri sentimenti...

Cancro

Una settimana che più che cercare il dialogo con chi è impossibile dialogare, si concentrerà sul rimettere le cose a posto nelle vostre vite, ed eccovi alle prese con qualche nostalgia o sentimento ramingo. Venere in quadratura ha questo effetto, se sentite di aver perso terreno e volete rimarcare la certezza dei vostri rapporti fatelo con calma e mai con insistenza, sopratutto se partner e o familiari hanno poca voglia di ascoltare, è un cielo nuovo e bisognerà muoversi con più cautela...

Leone

Dopo mesi di un cielo molto problematico, ecco che arrivano due gradevoli aiuti che vi faranno sicuramente comodo, Venere che in posizione di sestile vi aiuterà non poco a sentirvi di nuovo belli e pieni di vita, vi aiuterà a ritrovare il dialogo in amore e a rendervi più conto delle esigenze altrui. Mercurio in trigono vi aiuterà non poco nel sistema lavorativo spingendovi anche a cambiare qualcosa di importante che vi aiuterà a stare bene...

Vergine

Il cielo questa settimana cambia moltissimo per voi. Siete alle prese con nuove prove, la bella Venere finisce all'inizio della settimana il suo soggiorno nel vostro segno, lasciandovi con i semi di qualcosa che ancora non si definisce e che vi stimola ad essere più concreti e pratici. Mercurio entrerà in quadratura, non è semplice avere il proprio astro contro, eppure sembrerete concentrare le urgenze sul piano economico familiare, logistico ed ambientale, c'è molto da cambiare, non date retta ad un Nettuno questa settimana che vi fa vedere disaccordi ovunque tentate di capire che anche gli altri hanno le loro ragioni...

Bilancia

Pronti per essere di nuovo i protagonisti dello zodiaco?! La bella Venere entra nei vostri gradi a inizio settimana e la sua felicissima posizione nei vostri gradi vi farà sentire davvero nuovi e pieni di energie. Il vostro cielo sembra andare verso una risoluzione finale di problematiche, confini ed adattamenti, finalmente arrivano copiose buone notizie, e l' amore si risveglia! Tutto è nelle vostre possibilità, anche perché Mercurio ce la metterà tutta per dinamizzare la comunicazione, la socialità , e le uscite, sotto questo bellissimo cielo, serve solo lasciarsi andare.

Scorpione

Sfruttate bene questa settimana per fare sì che la presenza di Mercurio per questi ultimi giorni vi aiuti a dire ciò che dovete e quanto potete, il suo passaggio in seconda area ideale vi richiederà dopo una grande concentrazione lavorativa e vi farà optare per nuovi riscontri al lavoro che avranno un sapore decisamente più concreto, mentre Venere si sta per elidere dal vostro cielo e promette ai sentimenti un futuro maggiore spazio aspetterete qualcosa di bello che va solo progettato, mentre Urano vorrebbe lo scatenarsi di qualcosa ma non dovrete assecondare questa scia.

Sagittario

Finalmente Venere cessa le ostilità e vi mette nelle condizioni di vivere meglio amore e sentimenti, di sentirvi capiti di sentirvi di nuovo in relazione alle persone. Torna anche Mercurio nei vostri gradi, dandovi di nuovo la voglia di comunicare e di farvi sentire da persone che avete un po' lasciato per via di vicissitudini troppo condizionanti tra lavoro ed economia, saranno di nuovo possibili piccoli spostamenti e nuovi e grandi amori, che arriveranno come un toccasana a guarire un po' di ferite.

Capricorno

Gli astri, dopo un periodo d'oro, si dispongono in maniera molto diversa e complessa. Venere entra in guerra con i vostri gradi e Mercurio vi riempie di sospetti e di insicurezza. Il cielo sembra volere creare una crisi dopo tante conquiste e dopo un apparente paradiso che gli astri vi hanno aiutato a costruire, ciò deve spronarvi a mantenere vivo ciò che si è acceso e saprete che la vostra realtà si trasforma e che l' arte della difesa sarà ancora una volta il vostro talento...

Acquario

Inizia una stupenda settimana per voi che inaugura il periodo migliore dell' anno, il suo finale infatti per voi sarà un'escalation di positività, la bella Venere risulterà in trigono e l'amore finalmente sarà una realtà, mentre Mercurio nell'amico Sagittario vi sarà alleato e molto complice, inizia un dinamismo tanto sognato e tanto augurato, il vostro cielo è bellissimo e non c'è nulla da temere, ma dovrete lasciarvi andare, sciogliervi e darvi all' amore alla creatività e alle amicizie...

Pesci

Venere smette questa settimana di esservi nemica, mentre Mercurio purtroppo inizierà a farvi i dispetti, ma ci sarà Saturno con voi a rendervi forti e a non farvi confondere, e Nettuno a dirigere ancora una volta i sogni verso dove vogliono andare. Ed eccovi pronti a fare uno scatto in avanti al lavoro nonostante vi sentite un po' osteggiati, mentre la voglia di sognare e di amare vi ammanta, senza timori però, poiché per adesso vi siete sentiti un po' in tensione rispetto alla stabilità e a qualche affetto, non vacillate non c'è motivo.