Chiara Ferragni donatrice cerca di convincere i giovani

Un segnale forte per i suoi ventinove milioni di followers, che invita a donare sangue. E così l’influencer Chiara Ferragni su Instagram, ieri (2 novembre), ha postato la foto della sua prima donazione di sangue al Policlinico di Milano.

«Un piccolo gesto - ha scritto - che però tanto piccolo non è: una singola donazione aiuta come minimo tre pazienti riceventi (ogni sacca viene divisa in plasma, piastrine e globuli rossi) e il sangue donato aiuta anche la ricerca verso moltissime malattie e patologie».

