Cancro, risolvete le questioni pratiche che tendete a rimandare: l'oroscopo di oggi, mercoledì 1 novembre

Scorpione. 23/10 – 22/11

Avrete molto da fare per concludere con successo gli impegni assunti, perciò non sprecate tempo in sterili recriminazioni o elucubrazioni mentali. Affrontate ogni imprevisto con un sorriso, poiché l’atteggiamento che adotterete sarà determinante.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Saranno la pazienza, l’attenzione metodica e un po’ pignola ad essere vincenti sul piano professionale. Non affidatevi all’improvvisazione. Nei rapporti con i colleghi esprimetevi con chiarezza, per evitare malintesi e spiacevoli battibecchi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Gli eventi cambieranno corso improvvisamente, tenetevi pronti ad adattarvi creativamente e più che sulla logica, puntate sul vostro intuito. Giove in Toro è simile a una vincita al Lotto: generando fiducia vi consente di cavalcare qualsiasi onda.

Acquario. 21/1 – 19/2

Per qualunque problema di ordine comunicativo, professionale e sociale, potete rivolgervi alla Luna nei Gemelli che rimane fino a oggi per dispensare consigli. Studi e affari viaggiano con il vento in poppa, incontrate gente interessante e vi divertite come non mai.

Pesci. 20/2 – 20/3

Evitate prudentemente ogni mossa che non sia ben ragionata, non avete al momento il distacco emotivo necessario per prendere decisioni. Siete un po’ inconcludenti e potreste combinare guai, se non metteste attenzione in ciò che fate.