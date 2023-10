Toro, opportunità finanziarie succulente in vista: l'oroscopo di oggi, martedì 31 ottobre

Oroscopo Barbanera di oggi, martedì 31 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Rispondere alle mail e ai messaggi ricevuti vi porta via molto tempo, ma meglio farlo subito ed evitare l’accumularsi di inutili scartoffie. I progetti procedono con il vento in poppa del sestile lunare. Un po’ di nervosismo, ma tutto fila via liscio.

Toro. 21/4 – 20/5

Opportunità finanziarie succulente in vista, grazie agli ottimi rapporti fra Venere e Urano. Un bel corso di aggiornamento per restare al passo. In vena di romanticherie? Il partner no. Non prendetevela e preparate comunque una cenetta intima.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Di energie mentali ne avete a profusione, ma il problema è mantenere abbastanza a lungo la concentrazione nei riguardi di un’idea precisa. La Bianca Signora in casa vostra vi fa essere un po’ superficiali. Attenti a non sparlare di un caro amico.

Cancro. 22/6 – 22/7

Dopo un inizio settimana positivo, ottobre si chiude senza infamia e senza lode. Brevi momenti di solitudine potrebbero aiutarvi a capire. Avete a che fare con un collega più lunatico di voi? Mantenete la calma, e prendetene le distanze.

Leone. 23/7 – 23/8

Con la Luna in Gemelli, forse avreste voglia di non fare tutto da soli. Accettate la mano che vi offre un amico per ritinteggiare il salotto. Sarebbe giusto un atteggiamento meno egocentrico. Oneri e onori da condividere per il bene di tutti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non abbiate timore dei cambiamenti, anzi, cercate di alimentarli in quanto il trigono Venere-Urano farà in modo che siano tutti positivi. La probabilità di avere incontri interessanti è alta, ma voi non state sempre a guardare il telefonino!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Certe vostre situazioni in cantiere, ferme con le quattro frecce, trovano finalmente uno sbocco, grazie al vento fresco della Luna in Gemelli. Questo mese finisce in bellezza, con molti progetti che vi frullano in testa. Riuscirete a realizzarli?

Scorpione. 23/10 – 22/11

La confusione che oggi avete in testa, difficilmente vi consentirà di mettere qualcosa nero su bianco. Ci vorrebbe uno spunto, una bella ispirazione. Vi preoccupate troppo del futuro e questo non vi fa apprezzare come dovreste il momento presente.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se l’opposizione lunare vi desse del filo da torcere, voi non vi lascereste prendere dal panico. Alle richieste pressanti, rispondete con cortesia. Non potete fare a meno della schiettezza. Se la pasta era scotta, lo dite chiaramente, senza preamboli.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Gli altri vi potrebbero in qualche modo deludere? Fate in modo però che non lo siate mai da voi stessi e dal vostro impegno grintoso. Meglio non avere pregiudizi al giorno d’oggi, ed evitare di precludervi la possibilità di conoscenza.

Acquario. 21/1 – 19/2

L’amica Luna in Gemelli vi permette di fare e disfare come volete. Tutti si mettono sotto, in base a quello che dite loro, senza nemmeno discutere. Anche se il senso pratico scarseggia, non è un grosso problema. Sopperite con una bella dose di fantasia.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il profitto non è il massimo, certo, ma non vi conviene rinunciare. Intanto potreste iniziare, e poi con il tempo raggiungere un congruo aggiustamento. Non siete nella posizione per poter fare la voce grossa. Una stretta di mano a concludere l’affare.