Oroscopo della settimana: Pesci di nuovo forti, resistenti e sicuri come non mai

Settimana molto importante per i Dodici che vedranno la riattivazione di Saturno e che inizieranno a rimettere in ordine il proprio caos interiore o pratico volgendolo a certezza e progettualità!

Ariete

Settimana che vede il cielo attraversato aspetti veramente molto impegnativi, ma non per voi che deciderete, potendolo fare, di lasciare agli altri la battaglia e le condizioni di pressione maggiori. Voi per adesso state bene con piccole cose, con abitudini abbastanza tenere e casalinghe, ma anche con le vostre routine all'esterno, il cielo vi vuole fuori da alcuni conflitti, solo venerdì dovrete stare un po' attenti alle configurazioni generali che vi sconsigliano di prendere decisioni importanti o di eseguire alcune cose programmate da tempo...

Toro

Anche per voi questa è una settimana da giocare al regime dei minimi, non facendo esagerazioni di nessun tipo e non prestando il fianco a determinate condizioni che invece di migliorare complicherebbero un po' le faccende. Seppure per adesso l'amore non fa sognare, vi concede però il privilegio di poter godere di poche abitudini e di condizioni serene con il partner con cui sarà saggio vivere le vostre realtà in maniera fluida senza esacerbarle con argomentazioni per le cui risposte sarà solo il tempo ad poter essere risolutore...

Gemelli

Settimana in cui il vostro parere conterà moltissimo e vi darà modo di spiccare per le vostre brillanti intuizioni, è una settimana in cui i nodi verranno al pettine e tutta una serie di faccende di cui avevate intuitivamente previsto gli sviluppi sembrano darvi grande soddisfazione, ma anche amici e relazioni che ripartono, bene , godetevi questo momento che vi rincuora e vi fa sembrare lontano quel senso di nervosismo ed incompiutezza che vi ha adombrato per mesi...

Cancro

Finalmente tutto ciò per cui avete lottato sembra andare verso una concretizzazione importante e positiva. Eccovi quindi alle prese con nuove cose da vivere e progettare, e da trasformare a vostra misura. Saturno vi assicura dopo anni quel raggiungimento tanto sospirato, non per questo non ci saranno conseguenze e mutamenti, ma li vivrete come parte di ciò che veramente volevate, ed eccovi però esagerare con le emozioni sopratutto nel week end quando una parola di troppo potrebbe sconvolgere alcuni equilibri... attenzione...

Leone

È veramente una settimana importante poiché le concentrazioni planetarie vertono molto sul vostro cielo. Ed ecco che finalmente muta qualcosa intorno, richiedendovi più impegni e ruoli che anche se non vi soddisferanno pienamente all'inizio saranno la base costituitiva sulla quale lavorare e costruire ulteriori obbiettivi. Intanto il vostro obbiettivo più importante sembra la chiarezza in amore e in famiglia, ma non sempre troverete il partner disponibile a tenervi testa, pazientate per delle condizioni ancora migliori...

Vergine

Questa è la settimana in cui toccherete con mano la poca incisività della vostra Venere che nei vostri gradi e per vari passaggi zodiacali non si esprime al meglio, lascia anzi lo spazio a dubbi e incertezze, rendendovi forse un po' troppo creduli alle soluzioni facile, anche perché avete fortemente bisogno di soluzioni e di passi in avanti che vi restituiscano serenità ed obbiettivi. Ancora il cielo vi rende tentennanti nel lavoro e nell'economia, mentre le aspettative della stessa Venere a volte vi feriscono, ma la carezza di Saturno sarà preziosa, perché da venerdì si cambia musica e finalmente tornate a essere felici e certi delle vostre scelte di vita!

Bilancia

Un magico aspetto questa settimana finalmente riattiva la potenza della vostra Venere, sarà proprio l'accordo con il sorprendente Urano che la riavvia e la mette nelle condizioni di essere al meglio delle proprie facoltà ed eccovi pronti a gestire un nuovo corso della vostra vita, eccovi raccogliere i frutti di tanta fatica e di interessi che sembrano finalmente potersi trasformare in una chiave di volta per risolvere tantissime faccende a cui tenete, ed ecco che vi risentirete critici, forti ed assolutamente intoccabili da tutto ciò che non reputate bello o valido...

Scorpione

Settimana che vi vede partorire molte decisioni importanti, ed eccovi finalmente liberi di scegliere, di ributtarvi nella mischia di fare del vostro meglio per ottenere le soddisfazioni che da tempo avevate dimenticato, il grande flusso planetario che vi attraversa per adesso vi rende davvero forti e molto capaci, il vostro cielo promette molto per adesso ma ci sarà tempo per pianificare e decidere, constaterete sempre più il vostro migrare verso ruoli dirigenziali e di comando che vi rendono sempre più motivati ad esplicare il vostro intuito proverbiale e a fare ordine in un caos generale che non condividete...

Sagittario

Settimana molto importante che parte con una presa di coscienza da parte vostra su tutto ciò che avete perduto o che non avete ottenuto, riuscire ad enucleare i vostri stressi limiti nell' agire e nel relazionarvi sarà fondamentale per compiere l' evoluzione che meritate, e che finalmente ci saranno, ebbene si visto che Saturno finalmente vi sprona ad occuparvi più concretamente di lavoro, immobili, casa e ad i vostri affari che sembrano progredire in maniera davvero importante, e finalmente addivenire ad un punto evolutivo preziosissimo e fondamentale...

Capricorno

E finalmente anche Saturno ha ricominciato a muoversi, settimana da festeggiare per voi, avvio ed inizi nuovi caratterizzeranno il week end annunciando una serie di possibili azioni che sembrano portarvi veramente tanto, il vostro pianeta guida che è rimasto sopito da tantissimo tempo sta cercando in tutti i modi di segnalarvi che il gioco della resistenza non ha più donde e che adesso potete infine manifestare il vostro carattere in maniera aperta piena di emozioni, ma mentre tutto scorre anche per l' amore è tempo di intensità...

Acquario

È una settimana che tende a nutrire la forza delle ambizioni e di volervi fare realizzare a tutti i costi obbiettivi e condizioni davvero importanti, anche se crederete di concentrarvi nelle solite cose, e anche in questo senso con un po' di annoiata riluttanza, ma la sorpresa è dietro l' angolo ed ecco che vi proporranno qualcosa di più di più grande e di più intenso, il vostro cielo vi rende davvero fortissimi anche con grande sorpresa da parte vostra che pensavate a tutt'altro, mentre anche le conquiste si fanno epocali e forse sembra arrivare qualcuno di speciale...

Pesci

Il vostro cielo ospita l'evento della settimana, ovvero la riattivazione di Saturno e finalmente tutto riparte. Il vostro animo sembra rafforzarsi moltissimo e quel Saturno che più di una volta vi ha fatto mancare il terreno sotto i piedi riconfigura un'intera stagione zodiacale. Eccovi farvi di nuovo forti pronti e resistenti e sicuri come non mai, saprete persino evitare quella vostra naturale tendenza alla permeabilità emotiva che spesso vi fa rimanere male in talune situazioni, semplificazione di tutto e razionalizzazione delle risorse...